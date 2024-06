Un abogado avilesino contra los abusos bancarios: anulan una tarjeta de crédito por no explicar sus condiciones

La Audiencia Provincial de Oviedo dictó la semana pasada una sentencia de carácter novedoso: anula por falta de transparencia el contrato que había celebrado el BBVA con una vecina de Oviedo que había solicitado un préstamo a través de una tarjeta "revolving", es decir, de pago aplazado. Y por esta anulación, el banco tendrá que devolver a la vecina todo lo que le cobró a mayores del crédito concedido.

La novedad radica precisamente en la razón de la nulidad: "No hay prueba de que se le hayan suministrado explicaciones adecuadas sobre el sistema de amortización del crédito ‘revolving’", explicó el abogado avilesino Celestino García Carreño, que es quien se encargó de llevar el caso. También en la entidad reclamada: un banco. Y es que lo habitual es que sean financieras.

Las reclamaciones a los bancos se habían generalizado sobradamente a cuenta de los contratos que tendían a ser usurarios (García Carreño ha ganado más de 4.000 sentencias sobre este argumento). Sin embargo, esto no sucedió en este caso. Lo que sí sucedió fue que la vecina de Oviedo había accedido a un préstamo a través de "un contrato con abundantes cláusulas, varias de ellas difíciles de entender", señaló García Carreño. Y sin las explicaciones pertinentes por parte del banco es difícil "intentar captar cuál es el precio real a pagar por el uso reiterado de la tarjeta, cuando se concatenan sucesivas compras aplazadas" porque eso "exige una lectura sosegada y reflexiva de la información precontractual para que pueda preguntarse lo que no se entiende y, una vez aclaradas las dudas, proceder a la firma del contrato", explicó el abogado.

El banco se defendió diciendo que en el impreso prefigurado constaba que sí había facilitado a la solicitante, "con carácter previo al contrato, información suficiente sobre los distintos productos ofertados para que pueda comprender las características de los mismos". Sin embargo, dijo García Carreño, esto "no es determinante si ese hecho no se confirma con otros elementos de convicción, cosa que aquí no ha sucedido". O sea, para probar que se ha explicado el lío de un contrato "revolving" hay que haberlo explicado.

La trampa de este tipo de préstamos aplazados, explicó el letrado, está en que puede generar "un endeudamiento perpetuo y, en consecuencia, un efecto ‘bola de nieve’", añadió. "El contrato no detalla el coste a satisfacer cuando, antes de finalizar el abono de una compra aplazada, se vuelve a fragmentar otra compra. Tampoco aclara que el aplazamiento resulta más caro que un préstamo convencional", explicó el abogado.

El problema es que el consumidor que solicita un préstamo aplazado "nunca verá completada la deuda" porque la tarjeta capitaliza "gastos, comisiones y hasta las pólizas de seguro". Es decir, "si el cliente acepta la cuota mínima, puede estar años pagando sin amortizar nada: porque nunca satisfaces el pago de intereses mínimo", explicó el letrado. "Lo que te venden es que la cuota de pago es fácil porque es pequeña, pero sigues pagando de manera perpetua". Y esto es así porque la cuota que hay que pagar no tiene que ver con el préstamo, si no con el saldo deudor. O lo que es lo mismo: "no se dice que el interés moratorio se aplique sobre el capital impagado sino sobre la ‘cuota impagada’ y esta necesariamente ha de comprender la porción de capital y la porción de interés retributivo correspondiente, de modo que está prevista la aplicación de interés moratorio sobre los intereses retributivos impagados. El devengo de intereses sobre intereses (‘anatocismo’) no se explica, ni se ejemplifica y pasa inadvertido, al figurar en una cláusula reflejada del mismo modo que las restantes, sin resaltarse de ninguna manera y sin que se ofrezca información de hasta qué punto este mecanismo de ‘sobreinterés’ puede incrementar la deuda".

García Carreño es especialista en abusos bancarios desde 2016: es considerado un referente en estos asuntos a nivel nacional. Su despacho se ha especializado en casos de usura, comisiones e intromisiones en el honor derivadas de estas cuestiones (por la entrada de clientes en listas de morosos).

Suscríbete para seguir leyendo