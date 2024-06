"Las mujeres somos peligrosas: nuestro cuerpo ha sido caso bélico muchas veces"

La escritora nicaragüense –ahora, española– Gioconda Belli (Managua, 1948) habló ayer en Avilés de tiranía y derechos humanos en un acto organizado por la concejalía de Cooperación Internacional y la Coordinadora de ONGD de Asturias (Codopa). Minutos antes del encuentro de la Casa de Cultura, atendió a LA NUEVA ESPAÑA en el hotel el que se aloja.

–Lucharon contra Somoza y lo vencieron. Y ahora, contra otro tirano, contra Daniel Ortega. ¿Cuántos tiranos le quedan por vencer?

–(Risas). No sabemos, pero esperemos que sea el último. Es paradójico, ¿no? En Nicaragua, después de la Revolución vino la Contrarrevolución. En un año estábamos en otra guerra. Yo creo que eso generó una mentalidad autoritaria, de ordeno y mando militar. Espero que esta vez logremos salir de este Gobierno de Daniel Ortega de una manera cívica. Es difícil porque Ortega y su esposa tienen una estructura represiva tan fuerte que ya hay gente que se está planteando la lucha armada, pero no creo que estemos ahora en ese momento. Yo creo que esto se tiene que resolver de otras formas.

–¿Cuáles?

–Con votos. Mire, este régimen, aunque parezca fuerte está sumamente debilitado porque tiene que desarrollar esa fuerza como, por ejemplo, expulsar a toda la oposición para no tener oposición; expulsar a los sacerdotes porque quieren quitar los púlpitos; hay doscientos y pico periodistas en el exilio. Entonces, no hay voz diferente a la de ellos en el país. Hay una sensación de miedo y de incertidumbre absoluta en el país.

–Miedo de los ciudadanos. ¿Y también de la familia Ortega?

–Claro. Han perdido muchísimo apoyo popular.

–Tengo una curiosidad. ¿Cómo se bebe saber que ya no es nicaragüense?

–No me lo bebo: yo fui a la televisión y rompí mi pasaporte. Yo no le doy a Daniel Ortega ni la más mínima autoridad para que diga que yo no soy nicaragüense. Está prohibido en la Constitución. En la Constitución dice que la nacionalidad nicaragüense nunca se pierde. Él lo quiso cambiar y hablar de traición, pero cuando nos desnacionalizó no había cambiado todavía esa ley.

–Quería saber cómo se siente cuando uno tiene país.

–El problema es más bien de documentos. Afortunadamente, tengo familia italiana y por eso tenía pasaporte de allá. Ahora ya tengo nacionalidad española y se lo agradezco muchísimo al Gobierno que nos dio la nacionalidad a doscientas y pico personas que nos habíamos quedado sin ella.

–¿Tiene tanto peligro la palabra?

–Creo que sí. Ellos han estado tratando de crear una historia, una narrativa absolutamente inventada. El levantamiento popular de 2018 ellos lo están convirtiendo en un eje de una campaña que dice que Nicaragua está siendo agredida por los Estados Unidos y quieren volver a evocar el sentido que había cuando tuvimos de verdad la guerra de la Contrarrevolución. Ellos se sienten más cómodos con un enemigo que les pueda presentar al pueblo que simplemente asumir la responsabilidad de que ellos se equivocaron y trataron de destruir la posibilidad de una democracia. La palabra es peligrosa, es lo que nos hace ser seres humanas, la palabra nos cambia, nos ilustra y los tiranos quieren mantener a la gente ignorante.

–Parecía que los derechos de las mujeres estaban consolidados.

–En Nicaragua, con los votos sandinistas, se prohibió el aborto terapéutico, que era un derecho de las mujeres desde el siglo XIX. Daniel Ortega vendió un derecho de las mujeres para ser presidente. Las mujeres somos peligrosas: nuestro cuerpo ha sido caso bélico muchas veces.

