La excelencia tiene premio: el prestigioso galardón que han recibido dos avilesinas por sus buenas notas

Adriana da Costa y Lucía González comparten muchas cosas, aunque son de institutos diferentes. La primera estuvo, hasta hace unos meses, en los pupitres del Instituto Número 5, mientras que la segunda cursó sus estudios con el Carreño Miranda. Pero, a pesar de ello, están muy unidas. Prueba de ello es el abrazo que se dan nada más verse. Sus caminos se unieron en el conservatorio Julián Orbón y ahora son reconocidas por el mismo premio. El Rotary Club de Avilés les ha concedido el premio "Protagonistas del Mañana" por su excelencia académica, algo que llena a las dos avilesinas de orgullo.

Da Costa tiene claro que su futuro pasa por la música. En concreto, por la viola. "Hice la EBAU por tenerla hecha, pero me he graduado en el conservatorio en viola y mi idea es seguir ese camino", señala la estudiante, quien tiene en mente mudarse a Barcelona, donde ya ha hecho las pruebas de admisión y la semana que viene conocerá las notas. Su vida, más allá de sus obligaciones escolares, ha estado muy centrada en las artes, ya que hasta que terminó la pandemia, desde los 3 años hasta los 14, también practicó ballet. "Me siento muy orgullosa de recibir un premio así, es un gran reconocimiento por todo el trabajo que lleva estar dentro del conservatorio", apunta Da Costa, quien forma parte de cuarteto nacido en el conservatorio llamado Naughty Notes. De hecho, fue el propio conservatorio el que la recomendó para este premio. "Que te recompensen sienta muy bien", asegura.

El que puso el nombre de González sobre la mesa de los Rotarios fue su instituto, el Carreño Miranda. La avilesina ha sido uno de los mejores expedientes de su año y, si la EBAU no se interpone en su camino, todo hace indicar que el próximo curso comenzará los estudios de Medicina. "A algunos la EBAU nos salió mejor que a otros, pero en general estoy contenta", señala la estudiante, quien durante años formó parte del "Julián Orbón", pero su caso lo tuvo que dejar para centrarse en sus últimos exámenes. "Hice hasta quinto de profesional de violín y mi idea es terminarlo en un futuro", apunta. Su perfil responde al de una auténtica todoterreno. González no solo ha brillado en el mundo de la música sino que, durante estos años, ha probado a realizar atletismo, cerámica, pintura y teatro. "Lo que más me enganchó fue la música, pero siempre me ha interesado probar diferentes disciplinas", indica.

Antes de vivir unas merecidas vacaciones recibirán el premio de los rotarios de Avilés. Será la propia alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, la encargada el próximo lunes de homenajear a las estudiantes en un acto que se desarrollará en el Ayuntamiento.

Ambas premiadas recibirán un diploma acreditativo expedido por Rotary Club de Avilés, así como la oportunidad de vivir la experiencia de un campamento de verano, a elegir entre los que organiza Rotary International en diferentes países europeos.

