Queipo avisa: "Con los resultados de las europeas, el PP gobernaría en Avilés"

Eloy Alonso, alcalde de Castrillón y José María Álvarez, Capi, líder del Partido Popular en Illas, revalidaron ayer sus puestos al frente del partido en ambos concejos en el transcurso del congreso conjunto celebrado en Salinas. No hubo más candidaturas que las suyas. Al acto acudió Álvaro Queipo, presidente del PP en Asturias, que destacó el gran estado de salud del que goza su partido en la comarca avilesina. "En las elecciones europeas hemos mejorado en todos los Ayuntamientos. Si los resultados se trasladan a las municipales nos permitirían tener la alcaldía de Avilés", señaló el castropolense.

"Eloy Alonso es probablemente uno de los mejores alcaldes que tenemos en Asturias, un ejemplo de vocación al servicio público. También es un ejemplo Capi (José María Álvarez), porque no es fácil estar en la oposición en un concejo liderado por Izquierda Unida donde no quieren dialogar", apuntó Queipo.

El presidente de los populares asturiano pidió tanto a los líderes del partido en Castrillón e Illas como al resto de asistentes, que sigan "demostrando que somos un partido tranquilo, que sabe lo que quiere y que tiene a las personas para hacerlo. Vamos a poner sobre la mesa una alternativa que cambie Asturias y estos congresos ayudan mucho". Queipo añadió que el PP tiene un punto de vista comarcal, por ello decidieron unir los congresos municipales de Castrillón e Illas.

Eloy Alonso agradeció la confianza por parte del partido en su concejo y destacó que en 2017, cuando dio el paso al frente para liderar a los populares castrillonenses, "queríamos ser el partido más votado y ganar las elecciones", algo que finalmente ha conseguido en dos ocasiones "gracias a que nos vieron unidos, con un discurso coherente, y porque somos una buena alternativa". Por su parte, Álvarez afirmó sentirse "orgulloso del equipo que tenemos en el PP de Illas. Seguiremos trabajando con las mismas ganas que lo hemos hecho hasta ahora, por los vecinos de Illas y de Asturias", sentenció.

Álvaro Queipo se refirió a los futuros congresos de las tres grandes ciudades asturianas (Oviedo, Gijón y Avilés), a los que se pondrá fecha en los próximos días. "Estamos inmersos en un proceso de renovación de todas las juntas locales de Asturias. Llevamos más de la mitad de los congresos celebrados, buscando los mejores equipos para dar respuesta a los problemas de los vecinos. Todavía no hay una fecha fijada, pero, tras celebrarse las elecciones europeas, seguimos con la agenda", afirmó

Sobre el rechazo que están generando los proyectos de instalación de los parques de baterías de almacenamiento energético, Queipo cargó contra el Ejecutivo socialista de Adrián Barbón. "Es un problema de ausencia de gestión. Hace años que se viene hablando del almacenamiento de energía, algo que es necesario y que no puede pillar por sorpresa a nadie. Lo que no es razonable es que aún no tengamos unas directrices claras", sostuvo el castropolense, que recordó que con los parques eólicos existe un problema similar. "Le pido al gobierno que actúe y gestione", finalizó.

