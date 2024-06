"Cantar no es solo cantar; yo canto desde la imaginación, desde los sentidos"

Sentando junto a un amigo en el Hotel Piedras, Daniel Diges (Alcalá de Henares, 1981) espera, mientras desayuna y disfruta del buen tiempo en la capital castrillonense. Aunque alguno ya no se acuerde, el cantante estuvo hace una década en el gran foco mediático gracias a su polémica actuación en Eurovisión, defendiendo su canción "Algo pequeñito". Su momento fue especialmente recordado porque un espontáneo saltó al escenario, arruinando su primera puesta en escena, teniendo que repetir al final su tema y protagonizando una gran polémica. Ahora todo aquello queda muy lejano y este fin de semana ha estado en Castrillón por algo muy diferente. El madrileño fue el profesor de lujo de un curso de técnica e interpretación que el coro "Castillo de Gauzón" ha celebrado durante estos días, y que ayer tuvo su colofón con un concierto en el teatro El Llar, de Corvera.

–¿Cómo surgió su faceta como profesor?

–Mucha gente a mi alrededor me decía que tenía que enseñar mi fórmula para cantar, para preparar los personajes y para conectar con la voz. Hace dos años me atreví, hice un curso y los alumnos quedaron súper contentos. Era más una masterclass, en la que explicaba cómo hacía yo las cosas. Tuve buenas críticas, me llamaron al año siguiente y me animé. Hablando con Rocío (Cuervo, directora musical del curso) me comentó la posibilidad de venir a Castrillón y no lo dudé.

–¿Cuál es su fórmula para cantar?

–La clave está en la imaginación. Yo trabajo y canto desde la imaginación, desde los sentidos. Cantar no es solo cantar y ya está, creo que desde pequeños estamos acostumbrados a estudiar canto y tener siempre la misma técnica vocal, pero hay pocos procesos que nos permitan romper con esta técnica, que te hagan pensar. ¿Por qué estás apretando el diafragma? ¿Qué significa eso? Más que técnica yo enseño a los alumnos a jugar. Imaginamos que nuestro diafragma es un globo enorme y visualizamos cómo nos sale por la garganta. Después, utilizo trucos con cables y tubo. También he tratado de ayudar a muchos de mis compañeros, porque yo venía siendo un actor que cantaba, y me encontraba a gente que les faltaba esa segunda parte. Siempre me pedían ayuda, y al final va todo por ahí.

–Usted es un ejemplo raro, ya que ha participado como actor en series míticas como "Aquí no hay quien viva", además de tener una carrera como cantante. Eso le da un gran trasfondo a la hora de enseñar.

–En mi carrera me ha ayudado tener las dos cosas. Esto lo hago porque me gusta, le estoy cogiendo el gustillo. A la vez sigo haciendo mis conciertos y mis musicales. No quiero dedicarme solo a esto, pero es una anécdota.

–¿Cómo ve a los alumnos asturianos?

–Muy bien, hay nivel.

Un momento del espectáculo del coro «Castillo de Gauzón» en el Llar. | M. V. / Noé Menéndez

–Su nombre saltó a la fama nacional tras su participación, hace 14 años, en el festival de Eurovisión. ¿Cómo recuerda aquella época?.

–Este año ha sido el del recuerdo del "Algo pequeñito", porque me han invitado a varios programas a raíz del tema. A mi me gusta mucho la canción, me gusta seguir teniéndola en mi cabeza.

–Han pasado más de diez años y la etiqueta de "el de Eurovisión" le persigue.

–Es algo que no me importa, es mejor tener eso que tener otro tipo de etiquetas. En esta sociedad es muy difícil que se sepan tu nombre. Ahora mismo vas a ver una serie y puede que te acuerdes de algún personaje, pero con el tiempo se te olvida el nombre de los actores. Si no eres un cantante o una persona muy conocida es complicado que la gente se sepa tu nombre. Que me pongan la muletilla del "Algo pequeñito" mientras me sigan llamando Dani no me importa.

–¿Qué ha cambiado en usted en todo este tiempo?

–Tengo más arrugas, pero tampoco muchas más (bromea). Creo que soy más maduro, tengo las cosas más claras, menos miedos y hago menos tonterías. Cuando empiezas en esto y tienes tanta gente alrededor, que si discográficas y tal, siempre te acaban diciendo lo que tienes que hacer o no. Antes era el señor de los noes, siempre he rechazado muchas más cosas que las que he aceptado, y ahora estoy mucho más abierto a proyectos. Me lanzo y me digo: ¿qué puede pasar? Ahora, por ejemplo, voy a dar un concierto con canciones de Camilo Sexto. Me lo habían propuesto muchas veces y siempre lo rechazaba, pero ahora me ha venido una orquesta, con 80 músicos, y me he lanzado. En otra época hubiese dicho que no.

–Ahora está más alejado del gran foco mediático, aunque sigue teniendo mucho tirón.

–Me dedico más a la producción, produzco mis espectáculos. Sacar discos ya no vale para nada, me renta mucho más gastarme ese dinero en mi propio proyecto. Tengo un espectáculo en Madrid, en el que vamos a hacer la cuarta temporada y con el que llenamos el teatro con 1.300 personas cada día. ¿Quién compra un disco ahora? Lo que funciona es que te coja una discográfica, que coja tu canción y que la esté poniendo en bucle en la radio, pero yo no hago de ese tipo de música. Michael Bublé, por ejemplo, no sale en la radio. Un disco ahora mismo no me renta nada. Quizás grabe alguna canción para mí, como algo que me apetezca, pero a mi lo que me llena es producir mis cosas.

