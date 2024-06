"El PP admite que es un ‘pack’ con Vox", replica el PSOE de Avilés a Álvaro Queipo

Las palabras del presidente del PP en Asturias, Álvaro Queipo, asegurando que con los resultados de las elecciones europeas su partido ya estaría gobernando en Avilés, han provocado la reacción inmediata de la agrupación socialista avilesina. Su secretario general, Luis Fernández Huerga, señaló que la única explicación que justifican esas afirmaciones de Queipo es que "admite que asumiría todos los planteamiento de la extrema derecha de Vox para alcanzar el gobierno municipal. Son un pack".

Álvaro Queipo afirmó, en el marco de los congresos del PP en Castrillón e Illas, que "en las elecciones europeas hemos mejorado en todos los ayuntamientos. Si los resultados se trasladan a las municipales, nos permitirían tener la alcaldía de Avilés".

Los resultados de las elecciones europeas del pasado 9J arrojaron una victoria del PSOE con 11.540 votos (35,81%), por los 11.147 de los populares (34,49%). Vox fue la tercera fuerza más votada al sumar 3.244 apoyos (10,06%). Los resultados de este partido fueron seis puntos más que el de Podemos, y cuatro más que Sumar, en el que estaba integrado IU, que alcanzó el 6,27% de los votos.

El secretario general del PSOE avilesino no tardó en responder ayer en responder al líder de la oposición en Asturias, siempre centrándose en los resultados electorales en Avilés. Lo primero sobre lo que quiso llamar la atención fue en que "el presidente del PP en Asturias venga a sacar pecho sobre un ayuntamiento donde perdió las elecciones europeas, con lo que está practicando política de ficción. El que no se consuela es porque no quiere".

Luis Fernández Huerga añadió que con las declaraciones del presidente del PP "sorprende el profundo desconocimiento sobre la configuración política de Avilés, con un gobierno progresista que con los resultados de la elecciones europeas, volvería a gobernar, porque se repetiría la situación actual". Desde las elecciones municipales del pasado mes de mayo gobiernan en coalición el PSOE y Cambia Avilés, como se denomina la confluencia de Podemos e Izquierda Unida (IU).

Pero esta afirmación de Álvaro Queipo llevó al secretario general de los socialistas a plantear que "después de todo lo que llevamos escuchando todo este año a la derecha, a su presidente en Asturias no le ha llevado medio segundo afirmar que a pesar de perder las elecciones en Avilés, estaría dispuesto a formar gobierno. Esto choca con lo que oye decir a su país para España".

Y es entonces cuando Fernández Huerga llega a concluir que, "en realidad, estas afirmaciones de Queipo nos lleva a pensar que el PP y Vox son una coalición electoral, un ‘pack’ del PP y la extrema derecha que formaría gobierno en Avilés y en el resto de Asturias".

Para el secretario general del PSOE en Avilés, las declaraciones de Álvaro Queipo "han servido para que el PP se quite de una vez la careta y deje claro que asume que necesita de la extrema derecha para gobernar, con lo que asumiría todos sus planteamientos sin que le requiera esfuerzos. Son un pack", señaló.

