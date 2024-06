Tecnología al servicio de la cultura: un avatar guía una excursión a León (sin salir del Náutico de Salinas)

El Real Club Náutico de Salinas ha organizado una visita a la catedral de León. Hasta aquí, bien. Pero no es una visita cualquiera: no habrá autobús, ni peajes en el Huerga. En este caso se pondrá la tecnología al servicio de la cultura. Y es que se trata de una visita virtual. Un avatar hará las veces de guía y los participantes, que no se moverán del Real Club Náutico, podrán conocer los rincones de una de las joyas de la arquitectura gótica, así como sus vidrieras. La visita virtual (es necesario inscripción previa en el Naútico, gratuita) comenzará a las ocho de la tarde. Está previsto que en la excursión con avatar participe en alcalde de Castrillón, Eloy Alonso y la concejala de Cultura, Rosa Rubio.