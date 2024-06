Aulas Populares de Avilés cierra el curso con mucha marcha

No subieron al escenario del teatro de la Factoría Cultural los ochocientos alumnos que este año –en las dos ediciones que organizó el Ayuntamiento de Avilés de octubre del año pasado acá–, pero es que es normal: no cabían todos. Subieron, eso sí, una decena de mujeres ataviadas con camisetas naranjas para bailar por "Olé Olé". "No controles" sobre la tarima y aplausos que hacían eco en la platea de la sala escénica. Ayer tarde fue la fiesta de fin de curso de las Aulas Populares y las de naranja, las más destacadas de "Bailoterapia".

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, estuvo en el baile (después de las señoras, las chavalas; después de "Olé Olé", "Aqua", o sea, "Barbie" con sorpresa. El festival se fue haciendo grande y las sillas de la sala eran pocas para juntar a quien tocaba exhibirse y a quien sólo esperaba su turno. "Llevamos muchos años con este tipo de formación. Son los alumnos los que nos han ayudado a diseñar la oferta final", explica la concejala de Cultura mientras contempla parte de los diseños de vestuario de Maite Capín, que están en el vestíbulo donde se montó el piscolabis para saciar la sed de después de la danza. "Más que grandes bailarinas, salen nuevas amigas", explican en el teatro.

En el vestíbulo donde están las cosas de Capín, también hay una muestra de la gente de grabado, de pintura. "Finalmente, este año han sido 52 cursos distintos y 23 profesores por edición de las Aulas Populares", confiesa Anabel Barrio, que es la directora de toda las fiesta de despedida de estos cursillos que enseñan, divierten y emocionan.

