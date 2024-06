Una gran gaita presidirá la Foguera de San Xuan de Corvera (y el roncón se eleva más de siete metros)

"Toda mi vida he estado ligado a la música y siempre me ha llamado la atención la música asturiana, por eso he querido representar a todos los asturianos con los instrumentos que arderán en la foguera". Alberto Colino, artesano avilesino, presentó ayer los diseños de las fogueras de San Juan que arderán durante la noche del próximo domingo en las orillas del embalse de Trasona. Con la música tradicional como gran protagonista, el artista ha creado una estructura de casi cincuenta metros cuadrados y más de siete de alto que promete ser la delicia de los miles de personas que acudirán a la fiesta, que contará con las actuaciones de la Banda de Gaitas de Corvera y el grupo "Dixebra", entre otros.

"También he querido hacer una alegoría a otro tipo de música, por eso también habrá un violonchelo, un timbal y una guitarra eléctrica", explicó Colino. En la estructura destacan una gaita, cuyo roncón hará que la obra supere los siete metros de altura, una montera picona y un tambor. El nombre de la foguera será "Al son" y, gracias a su estructura piramidal "al quemar irá desapareciendo la pirámide y dejará a la vista la madera de la foguera, como si fuese una falla". El avilesino también ha diseñado la foguerina, bautizada "Musiquinos", que tendrá una base de cuatro metros cuadrados y dos de altura y forma de hórreo. Además, estará acompaña de un photocall de un niño gaitero y una niña bailando vestida de asturiano.

"No queremos que la foguera sea quemarla y ya está, nuestra idea es dar importancia a lo que precede y a cómo la quemamos", apuntó Iván Fernández, alcalde de Corvera, que quiere que esta hoguera sea "un elemento de atracción para que la gente se quede en el municipio a verla y venga también gente de fuera". Lo único que desean tanto el regidor como Rafael Alonso, edil de Festejos, "es que haya buen tiempo, que es lo principal". "Cada año intentamos superarnos", coincidieron.

Declarada Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias, la Foguera de San Juan de Corvera espera reunir a miles de personas en la noche del 23 de junio. Para quienes deseen disfrutar al completo del domingo festivo en el entorno del embalse de Trasona al mediodía estarán abiertas las barras de bar y habrá ambientación musical. El programa de San Juan dará comienzo a las 18.00 horas con la actuación de "La Caracola" en Overo, a la que seguirá a las 20.30 horas el payaso Tato. A las 21.30 horas está previsto el encendido de la foguerina infantil. A las 22.00 horas, en la zona de las palmeras, dará comienzo la "Nueche Celta" con Odón del Paganéu y media hora más tarde, a las 22.30 horas, empezará el concierto de Rico & Roll, la banda de rock liderada por la polifacética Beatriz Rico. En torno a las 23.35 horas, la Banda de Gaitas de Corvera anunciará el inicio del ritual de la quema que protagonizará el grupo de teatro "Nun Tris" y a medianoche se producirá el encendido de la foguera. Pasados 20 minutos de la medianoche dará comienzo el concierto de "Dixebra", que se prolongará hasta las dos de la madrugada, cuando arrancará la actuación de la orquesta "América", que durará hasta las 4.30 horas.

