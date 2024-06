La canción de todos los veranos en la comarca de Avilés: las playas abren a medio gas

Aunque no lo parecía por la temperatura, alrededor de las 22.00 horas del jueves pasado se produjo el solsticio de verano. Eso significa que acaba de empezar el verano. Por delante, tres meses en los que la comarca de Avilés se llenará de turistas que, atraídos por el buen tiempo y las temperaturas más moderadas que en otros puntos de España, llenarán la veintena de playas que atesora en su territorio. Desde la playa de Los Quebrantos, el arenal más occidental, hasta Antromero, la playa más al Este, todos los arenales se preparan para el aluvión de la temporada estival. Eso sí, unos presentan mejores condiciones que otros.

Uno de los concejos que alberga más playas en su territorio es Castrillón. Tras las críticas del jueves por parte de Izquierda Unida, que alerta de la falta de socorristas y de la no apertura de tres de los chiringuitos playeros por "retrasos municipales", el equipo de gobierno del PP y Vox ha salido a defenderse. "El déficit de socorristas es algo que sufren todos los ayuntamientos costeros. En Castrillón se completará la plantilla en los próximos días e incluso podremos tener una bolsa de empleo tras el último proceso de selección", esgrimen desde el PP, que recuerda a la oposición que "lo que hay que hacer –y cuando gobernaban el Ayuntamiento también lo pedían, como hacemos nosotros– es que el Principado se implique en la formación de socorristas para que haya un número suficiente para cubrir las necesidades de la región".

Sobre las críticas por el retraso en la apertura de los chiringuitos de La Llada, Bahínas y Munielles, el equipo de gobierno se defiende alegando que "la dotación de las playas del concejo es la adecuada, por eso mantenemos las banderas azules que nos hacen ser uno de los ayuntamientos costeros que más tiene. Como nos han dejado el Ayuntamiento como un erial, sin plan de subvenciones, con un sistema informático con la empresa responsable quebrada que hubo que sustituir a toda prisa, con un volumen de facturas impagadas considerable y con déficit de personal fundamental en varios departamentos, tenemos que ir resolviendo las situaciones como podemos para mantener el servicio a los ciudadanos y en eso estamos todos los días", replican los populares.

En Soto del Barco, aunque el servicio de socorrismo no empezará hasta el 1 de julio, desde el Consistorio aseguran que la playa de La Arena ya está limpia. Además, uno de los dos chiringuitos adjudicados ya está preparado para la campaña veraniega, mientras que el otro se instalará en los próximos días. Eso sí, desde la oposición advierten del mal estado de los baños públicos del arenal, con pintadas y un visible estado de suciedad en su interior.

Como reconocen los propios socorristas, en Gozón están "mejor que nunca". Las 38 plazas de socorrismo están cubiertas, algo que no ocurrió el año pasado, por lo que los arenales gozoniegos pueden presumir de tener una seguridad envidiable. Por el momento todavía no están viviendo mucho ajetreo, ya que el tiempo no ha acompañado, pero confían que en los próximos días lleguen las oleadas de turistas y que todo se llene de actividad.

El tiempo no ha acompañado estos últimos días, pero todo hace indicar que en las próximas semanas la comarca de Avilés ya estará engalanada para dar comienzo a la temporada estival. Por opciones para disfrutar de un día de playa no será, ya que la paleta de variedades que concede la costa avilesina es digna de un paraíso. Ahora solo falta que el sol acompañe y que los servicios aún cerrados o incompletos funcionen a pleno rendimiento.

[object Object] Uno de los grandes puntos de conflicto en las playas de la comarca de Avilés estará, un año más, en la playa de Verdicio (Gozón). El arenal gozoniego sigue sin tener arreglos en su carretera de acceso, con grandes socavones que pueden provocar accidentes, además de que todo apunta a que los problemas que suele haber a la hora de aparcar los vehículos seguirán siendo una constante durante este verano recién estrenado. A pesar de las quejas vecinales, el Ayuntamiento no ha hecho nada al respecto, por lo que el camino, por el que solo puede pasar un vehículo a la vez, seguirá siendo un paraje sin ley en el que los propios conductores tendrán que determinar quién tiene prioridad y quién no. El chiringuito de la playa ya ha abierto sus puertas, un gran foco de turistas venidos de todas partes de España, pero su apertura trae consigo de vuelta la polémica sobre su aparcamiento, que al estar al borde de la línea de costa puede llegar a ser un punto peligroso.

