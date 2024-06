El Conservatorio evalúa a 41 niños candidatos a aprender música

El conservatorio Julián Orbón de Avilés celebró este jueves sus pruebas de acceso, un examen imprescindible para formar parte de la comunidad educativa el próximo curso. Esa prueba de acceso contó con la participación de 41 pequeños, según la página web del centro educativo municipal. Los resultados de las pruebas serán publicados el próximo lunes día 24. Una vez resuelto ese trámite y analizado el número de plazas resultantes, los pequeños tendrá de plazo hasta el día 27 de junio para presentar sus reclamaciones, un día antes de exponer los listados definitivos.

Las pruebas de acceso a la que se presentaron los 41 pequeños se dividieron en tres bloques convocados a las 16.00, a las 17.00 y a las 18.00 horas, respectivamente. El primero reunió a catorce pequeños, el segundo a once y el tercero, el más numeroso, a 16. Las pruebas de acceso para estos pequeños que desean iniciarse en los estudios musicales se centraron en analizar las aptitudes rítmicas y auditivas, vocales y psicomotrices. La calificación no es numérica, sino de aptos o no aptos.

Una vez superada la prueba de acceso, en el mes de septiembre se adjudicarán las respectivas especialidades instrumentales y el alumnado podrá realizar, con carácter voluntario, una prueba en la que se valorará su capacidad y conocimientos para determinar su nivel en la especialidad asignada.

El conservatorio Julián Orbón contó el curso 2023-2024 con 115 alumnos en Enseñanzas Elementales. Esos pequeños cursaron estudios de piano, percusión, violín, viola, violonchelo, contrabajo, guitarra, flauta y trompeta, entre una larga lista de instrumentos.

