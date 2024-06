El equipo senior masculino de Judo Club Avilés asciende a Segunda División

Los chicos de Judo Club Avilés han aprobado en Villaviciosa de Odón (Madrid) el examen que tenía como premio el ascenso de categoría. Tras una dura jornada de playoff que ha obligado a los judokas de Ricardo García a sudar en el tatami, el equipo senior se ha alzado con el tercer puesto en Tercera División, lo que le sirve para salir del pozo y ser uno de los que asciende a Segunda División para la próxima temporada después de tres duros años en Tercera tras un descenso voluntario por falta de apoyo económico.

Casi tres años después, se ha producido el ascenso deportivo a la categoría que precede al máximo nivel nacional, un nivel que los avilesinos ya tuvieron durante 12 años logrando incluso dos subcampeonatos de Liga en los años 2012 y 2016. Los "culpables" del ascenso son el gijonés Álvaro Lara (66 kilos), los avilesinos Javi Corral (73 kilos), Nel Suárez (73 kilos), Fernando Fresnedo (81 kilos) e Iván González (81 kilos), el coruñés Miguel Ferreiro (90 kilos), el internacional estadounidense Johan Silot (90 kilos) y el internacional español Adrián González (+90 kilos). En ese equipo también ha jugado un importante papel Iker Corujedo (81 kilos), pues aunque este año no ha podido ser de la partida por la grave lesión sufrida el pasado mes de octubre en el Villa de Avilés, ha estado con sus compañeros en todo momento en pleno proceso de recuperación.

La jornada comenzaba con el enfrentamiento contra el club Hiroshima de Madrid. Un duelo que quedó solventado rápidamente con tres victorias para Judo Avilés y que servían para certificar el pase a la siguiente ronda.

En cuartos de final esperaba el club Judo Valdemoro. Una mala ejecución y quizá algo mermados en el apartado de actitud, los avilesinos cayeron frente a los madrileños entrando ya en el cuadro de repesca. Un momento complicado ya que se acababan las posibilidades de fallar aunque, lejos de arrugarse, la expedición supo lidiar con esa presión extra.

El primer enfrentamiento de la repesca les hizo cruzarse con los baleares del club Muratore. Un encuentro que parecía no apuntar muy bien tras las derrotas de Iván y Adrián González, pero que supieron sacar adelante con un 3-2 para seguir en la competición. Luego llegarían los madrileños del club Kazokukan, expedición que llegaba con una baja sensible y que debían aprovechar los avilesinos. Los de Ricardo García no dejaron escapar el triunfo en 81 kilos y 73 kilos e imponer un 3-2 favorable en el marcador.

Pese a estar terceros en la tabla, había que pelear contra el combinado del club Brunete, equipo conocido para los asturianos. La final comenzaba con victoria de Javi Corral en un combate muy controlado de principio a fin. Tras ello, llegaba Iván González, que no era capaz de dominar el agarre y acaba cayendo con una acción de pies. En el turno de Johan Silot, que había estado haciendo una muy buena competición y a la que le faltaba el broche, fue capaz de sacar un sode para marcar un ippon que colocaba a Judo Club Avilés por delante. Mientras, Adrián González caía en el peso pesado contra un fuerte rival, lo que dejaba el empate a doses y a Álvaro Lara con la responsabilidad de decidir el encuentro. El planteamiento fue perfecto, dominando la manga del rival y acabaron llegando las proyecciones: dos acciones de waza ari, daban el combate, la victoria del encuentro y el tan ansiado ascenso a Segunda División de la liga nacional.

El entrenador, Ricardo García, se mostró satisfecho y responsabilizado por tener que disfrutar del cambio de categoría: "Somos conscientes de que hay trabajo por hacer; ya tenemos la mente puesta en el año que viene". Mientras, el director técnico, Carlos Fernández, dijo estar muy contento “por haber recorrido este camino. Sabemos su dificultad y la labor del nuevo míster ha sido clara en este logro. Ahora toca pensar en lo que viene y echar números, pero lo primero disfrutar y celebrarlo con los chavales".