Esther Llamazares, opta a presidir el PP de Avilés: "Nadie me va a encontrar en conflictos, yo estoy en esto para trabajar por la ciudad"

Ni lo quería ni le agrada, pero sospecha que ocurrirá de forma inevitable: Esther Llamazares optará a presidir el Partido Popular (PP) de Avilés en el congreso ordinario a celebrar el próximo 22 de julio en liza con otra candidatura que están cociendo los miembros del llamado sector crítico del partido. Como explica en esta entrevista, lo que lamenta de ese hipotético duelo entre dos no es el contraste de proyectos –"que para eso es un congreso", concede– sino el ruido que se puede generar contribuyendo a alimentar la idea, bastante extendida en Avilés por otra parte, de que el PP es una grillera: "Es que, de verdad, yo no estoy en política para polemizar sino para trabajar en pro de Avilés".

A efectos biográficos, Esther Llamazares nació en Oviedo en 1970, su periplo laboral la sitúa tanto en la empresa privada (Clínica Rozona y Tactio) como en el régimen de autónomos (Alefres Congresos) y en entidades asociativas (Sociedad de Geriatría y Gerontología del Principado). Abrió la puerta de la política en 2018, cuando formó parte de la candidatura de Pedro de Rueda a la presidencia del PP de Avilés; encabezó la lista municipal del PP en 2019 (sacó cuatro concejales) y en 2023 (nueve concejales); también en 2023, fue designada cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados, donde ahora es diputada además de portavoz del PP en el Ayuntamiento de Avilés.

–¿Por qué quiere presidir el PP de Avilés?

–Desde 2018 hemos trabajado muy duro en Avilés para hacer del PP un partido confiable y una alternativa de gobierno; hemos puesto las bases de un proyecto solvente. Las urnas nos dieron cuatro concejales en 2019 y nueve en 2023, indicativo de que crecemos. Pero hay que seguir por ese camino, falta trabajo por hacer y eso es lo que me propongo.

–Aparte de esa ganancia de concejales, ¿qué más balance hace del mandato orgánico que ahora finaliza y en el que usted fue secretaria general?

–Hemos ganado afiliación, también más gente se ha acercado al partido en calidad de simpatizante... En líneas generales, la ciudadanía ha conectado con nuestro proyecto y nos hemos ganado su confianza. Y esto pienso que es fruto del trabajo realizado a pie de calle, con la hostelería, con el comercio, con los empresarios y la industria.

–¿Da por completado el proceso de absorción del voto de Ciudadanos en Avilés?

–Nos hemos ganado esa confianza, en efecto, en buena medida porque Ciudadanos entregó los votos que había recibido al PSOE actuando como su muleta en el pasado mandato.

–¿Hay un plan para hacer lo mismo con Vox?

–Lo que tenemos que hacer en el PP es trabajar y hacer llegar nuestro mensaje a cada ciudadano y sector. No hay planes específicos, hay un plan general.

–¿Qué valoración hace del trabajo del presidente saliente, Pedro de Rueda?

–Todo se empezó a construir con él, pese a vivir en Gijón ha entendido Avilés a la perfección y hemos y trabajado muy satisfactoriamente en régimen de bicefalia. También ha sido clave para unir el partido para competir con garantías en las elecciones locales.

–¿Y ahora, qué será de Pedro de Rueda?

–Seguirá de diputado apoyando desde ese puesto el trabajo del partido en Avilés. Pedro sabía que venía a cubrir una etapa y hace tiempo que dijo que no repetiría.

–A usted la critican dentro del propio PP por la concentración de poder que aspira a acaparar fusionando su condición de diputada y portavoz municipal con la de presidenta del partido. ¿Qué tiene que decir al respecto?

–Lo de encabezar la lista asturiana al Congreso no lo decidí yo, fui designada para enriquecer el trabajo local con la perspectiva de la política nacional y, a su vez, llevar a Madrid la visión de lo cercano. A mí lo que me obsesiona es el ámbito municipal, trabajar por Avilés, ese es mi norte y la razón de querer presidir el partido.

–Si todo es tan idílico como describe, ¿por qué ha surgido un sector crítico que quiere discutirle la presidencia?

–Porque esto no es una dictadura. Por muy bien que lo hagas siempre hay gente que, legítimamente, puede discrepar, lo cual es indicativo de riqueza democrática. Yo respeto que no a todo el mundo le guste lo que hago.

–¿Incluido haber tratado de evitar la presencia el pasado miércoles de la ex edil –y miembro del grupo crítico– Estefanía Rodríguez en la junta local donde se aprobó la celebración del congreso? ¿Qué pasó allí?

–Pues que comuniqué a Estefanía Rodríguez que no podía votar en la junta porque no es miembro de la misma. Ella preguntó si acaso no podía estar presente yo le dije que sí, que asistir podía.

–No comprendo nada: ¿es o no es miembro de la junta? Porque si no es miembro entiendo que no debería haber asistido a la reunión.

–Digamos que accedí a que participase por respeto.

–¿En base a qué criterio sostiene usted que Estefanía Rodríguez no es miembro de la junta, si lleva participando en su reuniones desde 2019?

–Fue miembro por su condición de concejala en el mandato 2019-2023; pero al cesar como edil, estatutariamente deja de pertenecer al órgano.

–¿Y cómo es que se le comunica tal hecho un año después y precisamente ahora, en vísperas de un congreso?

–A ver, no hay que darle vueltas. Yo vengo aquí a trabajar, no a polemizar ni a generar problemas que no interesan a los ciudadanos.

–Con este panorama, ¿ve posible formar una lista de consenso que agrupe las diferentes sensibilidades existentes dentro del PP avilesino?

–Todo el que quiera trabajar con rigor y por los avilesinos, servir y no servirse, cabe en mi lista. Estoy abierta a proposiciones, vengan de donde vengan.

–¿Cómo está su relación con Nuevas Generaciones, pues según se insinúa le han dado la espalda?

–Bien, está bien. Los chicos han participado activamente conmigo y están siempre cerca de mí. Yo no estoy a lo que dicen por ahí...

–¿Y con el grupo municipal, qué tal se lleva?

–Los concejales son mi máximo orgullo, un grupo de personas heterogéneas que han dado un paso al frente para volcarse por Avilés y que han empastado perfectamente y están haciendo un gran trabajo. Son mi gente. Me siento muy apoyada y arropada por ellos.

–Sigo haciéndome eco de las críticas que vierten en los ámbitos del partido donde se cuestiona la gestión de la directiva saliente, de la que usted forma parte: se dice que el partido está falto de vida interna y que no se fomenta la participación.

–¡Pero si el partido está más vivo que nunca! Hay grupos de trabajo temáticos creados abiertos tanto a los afiliados como a los avilesinos en general. Claro que igual alguien no entiende esto, porque la forma de vivirlo es el trabajo.

–Otra crítica: las prisas por organizar el congreso...

–Por favor: si no hacemos congreso, que es un dictadura; si lo hacemos, que destrozamos el partido...

–Hay quien cree que la prisa es para evitar que interfiera en su perjuicio el fallo próximo a conocerse de la Audiencia Provincial a su recurso de apelación contra la sentencia que la condenó por intromisión ilegítima en el honor de un trabajador de la Mancomunidad de Avilés.

–(Pone cara de asombro). Eso es algo que no he ni considerado.

–¿Qué espera del congreso?

–Que sea participativo, que todos nos enriquezcamos con el debate de ideas beneficiosas para Avilés y que voten los afiliados, haya una candidatura o más.

–Muy idílico, pero también podría ser un congreso bronco donde los críticos quieran ponerse a los mandos del partido.

–A mí nadie me va a encontrar en conflictos. Que haya alternativas de proyectos o personas es sano. Nadie es ombligo del mundo y que la posibilidad de un congreso con más candidaturas no me supone un problema, precisamente son para eso: para presentar proyectos.

–En la hipótesis de que usted pierda el congreso, ¿qué haría después?

–Aceptar el resultado y, en todo caso, por dar continuidad al proyecto político que hemos construido seguir trabajando en los ámbitos que me tocan. Estaría a otras directrices, pero por encima de mi interés personal está Avilés.