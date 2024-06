La Arena (Soto del Barco) renuncia a los voladores por San Juan para ser fiesta "ruido cero"

Voladores no, fuegos artificiales sí. Ayer se celebró la tradicional foguera de San Juan en La Arena y, antes del encendido, se lanzaron fuegos artificiales. Todo dentro de la normalidad, salvo que las fiestas estuvieron marcadas por una pequeña polémica relacionada precisamente con la pólvora. La comisión de fiestas de La Arena tomó la decisión de no tirar voladores, una medida fundamentada en "evitar las molestias que el ruido pueda causar a los niños, personas sensibles y a los animales". Por ello, durante los cuatro días que estarán de fiestas en La Arena no se escucharán voladores, salvo los lanzados ayer antes de la medianoche. Los fuegos artificiales estuvieron organizados por el Ayuntamiento de Soto del Barco, por lo que, a pesar de la decisión de la comisión de vetar los voladores, no se logró totalmente el objetivo de que las fiestas del pueblo sotobarquensen fuesen de "ruido cero".

Los fuegos artificiales no fueron ni mucho menos el colofón a las fiestas de La Arena, que hoy tendrá uno de sus días más concurridos y emotivos con la misa solemne cantada, que se celebrará a las 12.00 horas. Antes, a las 11.00 horas, una charanga irá animando las calles del pueblo. Tras la celebración de la eucaristía comenzará la procesión marinera, declarada de Interés Turístico Regional por su vistosidad. La sesión vermú correrá, a las 14.00 horas, a cargo del grupo "Nostalgia", el mismo encargado de poner el broche final a los cuatro días de celebración a partir de las 19.00 horas.

Suscríbete para seguir leyendo