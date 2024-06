El gran estreno teatral que acogerá Palacio Valdés de Avilés en 2025 (y es una comedia de Shakespeare)

El director de escena británico Declan Donnellan, uno de los más reputados del mundo en su campo, va a devolver al teatro Palacio Valdés, de Avilés, a las ligas mayores: a las de los estrenos internacionales. El próximo 28 de marzo el odeón avilesino acogerá el estreno mundial de la comedia "Los dos hidalgos de Verona", un espectáculo que coproducen su propia compañía – Cheek byJowl–, la Compañía Nacional de Teatro Clásico y la empresa La Zona. El Palacio Valdés colabora en la producción.

La presencia en Avilés de Donnellan (y su socio, el escenógrafo y diseñador de vestuario Nick Ormerod) supone un redoble y un salto mortal para la ciudad que acogió en 2010 y en 2011 producciones tan gigantes como "The Tempest" o "Richard III", las dos de The Brigde Project, aquella protagonizada por Stephen Dillane, y esta última, por Kevin Spacey. Dos montajes que habían llegado al Palacio Valdés incentivados por la anterior gerencia del Centro Niemeyer. Pero no sólo por estas dos funciones. El Palacio Valdés acogió en 2012 el espectáculo "Forests" que dirigió Calixto Bieito y protagonizó José María Pou.

La importancia de Donnellan y Ormerod en el desarrollo de la escena europea viene certificada por su compañía Cheek by Jowl, que fundaron en 1981, el año en que estrenaron "The Country Wife", de William Wycherley. A partir de ahí salieron cuarenta y tantas producciones más que se han visto por todo el mundo. En 2017, por ejemplo –ya con la actual dirección del Niemeyer–, en Avilés: "El cuento de invierno", de William Shakespeare. Y a finales de 2022, también sobre las tablas del auditorio del complejo cultural de la ría, "La vida es sueño", el espectáculo que, entre otros, coprotagonizaron el asturiano Ernesto Arias y la actriz vasca Goizalde Núñez, que se llevó el premio "Talía", el de la Academia de Artes Escénicas, a la mejor actriz de reparto. Este espectáculo ha recorrido media España y se ha visto a este y al otro lado del Atlántico.

"Dos hidalgos de Verona" es una producción en construcción. Pese a ello, cuenta con un reparto que está muy cerca de constituirse en el definitivo. Por el momento forman parte de él: Prince Ezeanyim, Rebeca Matellán, Manuel Moya, Alfredo Noval, Antonio Prieto, Irene Serrano y la propia Goizalde Núñez (todos, en "La vida es sueño"). Donnellan estará en Avilés para cerrar los últimos detalles de un texto que es una de las primeras comedias de William Shakespeare, aunque no es de las más conocidas. Y se representa poco.

