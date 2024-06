"Hay grandes empresas que sin el PEPA no hubieran podido crecer"

Manuel González Vila (Avilés, 1964) es abogado y presidente de la entidad de conservación del parque empresarial "Principado de Asturias", donde trabajan a diario más de 3.000 personas en empleos directos. El PEPA, como es conocido popularmente, acaba de ser reconocido con la certificación Polígono Empresarial de Calidad, concedida por la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE) en base al cumplimiento de más de 80 requisitos. El desafío está en seguir avanzando para generar un entorno industrial con ventajas estratégicas atractivas para nuevas empresas, y aprovechar que Avilés es referente de la nueva fabricación avanzada con el poder tractor de sus grandes firmas y sus centros de I+D.

–¿Qué supone, qué importancia tiene el premio que acaban de recibir?

–Para empezar, hay que cumplir unos requisitos medioambientales, de limpieza, de instalaciones...Hemos creído que ahora, con el nuevo parque que se va a construir en los suelos de las antiguas baterías de coque para atraer nuevas empresas, si conseguíamos certificarnos, podríamos ser un referente de calidad que sirva para la captación de nuevas empresas.

–Con los principios medioambientales y de sostenibilidad, ¿los entornos ganan protagonismo?

–Cuando los clientes vienen a certificar a las empresas no solo certifican a las propias empresas, sino también al entorno, que es importante. Que sea atractivo y limpio favorece la instalaciones de otras empresas. Este parque, por su ubicación, si no es el mejor del norte de España, es de los mejores. Tiene el puerto de Avilés, tenemos acceso directo desde la autopista, muy buenas comunicaciones en el aeropuerto y ahora el AVE. Todo esto ayuda.

–Habla de atraer empresas. ¿Hay sitio en el PEPA?

–Todas las parcelas están ocupadas, al cien por ciento. Hay empresas del sector industrial que se han querido instalar aquí y no han podido. Por eso se quiere ayudar pensando en la ampliación que supondrá el futuro parque de Baterías.

–Se ha criticado mucho que el PEPA no atrajo nueva inversión, sino que en realidad hubo traslados de empresas y que hay que evitar que esto se repita.

–La realidad es que hay muchas empresas que crecieron a raíz del PEPA y que sin este parque industrial no hubieran podido hacerlo. Por ejemplo, Windar no sería la gran multinacional que es hoy sin este parque; Asturfeito, los equipos que fabrica tampoco podría hacerlos en Tabaza; Idesa, le ocurriría igual. Tener espacio y estar situados al lado del puerto facilitó que pudieran optar a proyectos internacionales.

–Y a su vez, también el puerto se beneficia.

–Efectivamente. Está lleno gracias al PEPA, y ahora tiene que ganar espacio logístico, con la liberación de suelo en la margen derecha y los nuevos accesos, para atender las necesidades de todas estas empresas.

–Centrando la atención en el parque empresarial, en un solo vistazo se ve que hay cosas por mejorar.

–Sin duda hay que hacer más cosas. Por eso es importante la colaboración entre la administración y la entidad de conservación. Hasta ahora ha sido así y esperamos que lo siga siendo, cada uno cumpliendo su papel. Los empresarios están volcados en sacar adelante proyectos y generar riqueza, y la Administración tiene que facilitar que se creen empleos y riqueza, entendiendo que es verdad que los recursos son limitados y la normativa es la que es.

–Diga una situación que a los empresarios les parece, si no urgente, sí importante a corto y medio plazo.

–El puente Azud, si se pudiera mejorar sería estupendo, porque cada vez las piezas que se fabrican en este parque tienen mayor volumen y complejidad, necesitan un transporte especial y es necesario adaptar las infraestructuras a las necesidades actuales y de futuro.

–El aparcamiento es otro grave problema.

–Los horarios del personal no coinciden, por eso hay que analizarlo, estudiarlo, porque hay sitio para aparcar donde no hay empresas, y muchas personas vienen de otras localidades, como Oviedo, Gijón, Pola de Siero... Solo en los edificios donde hay oficinas trabajan más de 400 personas, y en las empresas, cuando se produce el cambio de turno, hay momentos en los que es imposible. Pero luego quedan espacios vacíos. Y hay problema a resolver. Por ejemplo, no se puede permitir que una caja de camión esté tres meses aquí aparcada. No se trata de iniciar una campaña de sanciones, pero habría que tomar alguna medida.

–El plan de movilidad contempla un aparcamiento y la mejora del transporte público.

–Ahora estamos hablando con el Ayuntamiento para que se instalen marquesinas en el interior del polígono, porque hay muchas personas que no saben que hay autobús.

–¿Cómo cree que favorecerá al PEPA la ampliación de la Isla de la Innovación, donde se plantean nuevos accesos y servicios?

–Estamos en un parque empresarial en el que trabajan muchísimas personas. Habría que pensar en guarderías, más hostelería...

–¿Ayudará a la modernización del PEPA?

–Habría que modernizar todo este entorno en el sentido de que no hay carril bici, hay malos accesos para venir caminando, se necesita un transporte público integrado, tendríamos que instalar cámaras de seguridad porque además de los amigos de lo ajeno, hay quienes vienen en coches e incluso en furgoneta, a depositar aquí residuos. Se pueden ver hasta sanitarios, que los dejan aquí para evitar pagar el reciclaje. Hay que mejorar estas cosas.

–Más allá de las infraestructuras, ¿qué más valor añadido puede aportar el PEPA para atraer a otras empresas?

–Tenemos un centro tecnológico muy bueno y ahora hay mucha I+D e innovación, que ya se hacía, pero no se vendía así. Todo esto es un valor añadido, sin duda. Y una ventaja competitiva, porque los que investigan y diseñan están en la propia empresa, junto a los talleres. Hay conexión directa y eso es aportar.

–Se ha hablado mucho de que las grandes empresas tienen que hacer de tractoras de otras. ¿Cree que eso ya está ocurriendo?

–Sin duda y hay muchos ejemplos. Más allá de esas grandes empresas que nombré antes y que han hecho crecer a otras, hay ejemplos también de ingeniería, que empezaron a trabajar para empresas de aquí y ya están trabajando por el mundo. Algunas que eran traslados se han convertido en empresas tractoras gracias al PEPA. Aquí tenemos muy buenas empresas y empresarios serios que trabajan para crecer, crear empleo y riqueza. El que incumple con sus obligaciones y con los trabajadores, no es empresario, es otra cosa.

–Todo esto que plantea ¿puede ser un atractivo para que nuevas empresas se asienten en el futuro ecoparque de Baterías?

–Seguro. Tendrán que venir empresas de fuera y quienes comercializan los terrenos se encargarán de eso. Aún falta, porque los terrenos están sin urbanizar, pero sabemos que hay muchas empresas que ya han mostrado interés.

–Por poner un pero: faltan profesionales cualificados.

–A través del Ayuntamiento, las empresas encuentran la formación a medida. Se necesitan muchos soldadores, caldereros... Esta formación, más allá de la FP, es muy positiva porque efectivamente no hay suficientes profesionales. Cada empresa tienen sus necesidades particulares y en muchos casos la contratación llega al cien por cien de las personas que participan.

–Con estos mimbres ¿cree que se puede considerar a Avilés un referente industrial?

–Ya fue un referente industrial en su momento, con una gran industria y auxiliares que eran referente. Desde hace un tiempo, Avilés se está readaptando y es un referente en fabricación avanzada con las nuevas tecnologías y en nuevos mercados. Aquí no se sueldan chapas sin más. Se fabrican grandes piezas de gran valor añadido y que se exportan a todo el mundo.

–¿Le parece que los propios avilesinos desconocen la realidad del Parque Empresarial Principado de Asturias?

–Aquí se hacen piezas y equipos que no se ven. Pero lo que se fabrica aquí se desconoce y debería saberse y "venderse" más y mejor. Otras comunidades autónomas saben hacerlo y nosotros no lo hacemos así. Avilés y su comarca es el pulmón industrial y tenemos que darnos a conocer y a valer.

