Los hosteleros entregan el "Bonito de Oro" a dos veteranos pescadores luanquinos

Pescadores, pescados. El "Bonito de Oro" de Luanco es algo más que un simple galardón asociado a las jornadas gastronómicas del túnido y más aún este año. La junta local de OTEA de Gozón ha decidido entregar la insignia de oro a dos marineros para así homenajear al sector pesquero local "que es el fundamento de estas jornadas del bonito", indican desde la asociación de hosteleros. Los dos homenajeados son Julio Fernández Álvarez y José Luis Gutiérrez García, con millas y millas de travesía a sus espaldas en no pocas embarcaciones y siempre amarradas en el muelle luanquín. Fernández se jubiló hace cuatro años y Gutiérrez cuenta los días para correr la misma suerte en 2027. El acto de entrega del "Bonito de Oro" será hoy a las 11.00 horas en el Museo Marítimo de Luanco, donde también se presentarán las jornadas gastronómicas, que comenzarán el viernes 28 y finalizarán el próximo 7 de julio en diez restaurantes del concejo.

Julio Fernández Álvarez comenzó con 16 años en el mundo de la pesca. Es patrón desde hace décadas y ha pescado no pocos bonitos, compaginó su profesión y también pasión con la hostelería, a la que se ha dedicado décadas. Eso sí, eso no le impedía salir con una lancha pequeña a faenar. "Hice de todo menos cocinar bonito, pescarlo y servirlo, todo", señala el patrón y hostelero, que reconoce que su mujer, Gelinos Fernández, era la encargada de los fogones. Fernández, pese a estar jubilado, está al corriente de la costera. "Está ocurriendo algo excepcional con el bonito este año", indica para enfatizar después que "no es normal el cambio climático" y que permite, a su juicio, que a estas alturas de la temporada de capturas, "ya haya bonito en la zona de Santander desde la primera semana de junio". José Luis Gutiérrez, que sigue en activo, lleva tres décadas como pescador. Se da la circunstancia de que durante 22 años también fue patrón mayor de la cofradía de pescadores de Luanco. Y también habla sobre la cercanía de los bonitos de la costa cantábrica. "Entran muy pronto y son de tamaño de muy grande", afirma Gutiérrez momentos después de la descarga de pescado.

El expatrón mayor celebra que el galardón que recibirá junto a Julio Fernández es importante por varios motivos. Uno, el personal que agradece y otro, el colectivo: "Nunca antes se lo entregaron a gente de la mar". "Nos parece muy bien un reconocimiento a las personas que nos encargamos de acercar un producto de calidad a los restaurantes", remarca José Luis Gutiérrez.

El acto de presentación de las jornadas del bonito y del "Bonito de Oro" contarán con la presencia del alcalde de Gozón, Jorge Suárez García, la viceconsejera de Turismo del Principado, Lara Martínez, el vicepresidente de Otea, Javier Martínez, el presidente de Otea Gozón, Jesús Paradelo, y hosteleros participantes en las jornadas que comienzan el viernes.

