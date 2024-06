"Mi idea era un relato sobre un tema de Fito, no esperaba ganar"

Eva García Rabanillo, de 15 años, es alumna del colegio San Fernando y vecina de Pillarno (Castrillón). Ha obtenido el primer premio del 42.º Concurso Literario "Cudillero, el pescador y la mar", por su obra "Soldadito marinero, abandonaste a tu sirena". Conversa con LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

–¿Le gusta escribir? ¿Cómo se decidió a presentarse a este concurso?

–Nos lo dijo la profesora de Lengua, nos dio las bases para participar y me animé. Ya me quedé satisfecha con el resultado del relato, con cómo me había quedado pero no me esperaba ganar.

–Leo el título y pienso en un éxito de "Fito y los Fitipaldis". ¿Es casualidad?

–Sí, esa era la idea, escribir un relato que recordara la canción. Además es mi primer relato.

–¿Ha visto alguna vez a "Fito" en directo?

–No, pero me gustaría mucho.

–Y su pseudónimo es "La Sirenita". ¿De qué trata el relato ganador?

–Habla de una persona que abandona a otra. Y la elección de "La Sirenita" fue porque estaba relacionada con el tema del relato.

–El mar es uno de los requisitos principales del concurso. ¿Cómo lo ha llevado una joven de interior, de Pillarno? ¿Qué vínculos tiene con el medio marino?

–Antes vivía en Coto Carcedo, que está a cinco minutos en coche del mar y me paso los veranos en la playa. Además, mi padre es pescador.

–¿Tras este premio se animará a escribir más?

–Aún no lo sé, estoy muy contenta, y leer me gusta mucho.

