"La vida no me da lo que yo quiero porque tampoco sé lo que quiero de verdad"

El escritor Luis Mateo Díez (Villablino, León, 1941) fue el ganador del premio "Cervantes" en su última edición. Protagonizó ayer, junto al editor Héctor Escobar, la última sesión del ciclo "Palabra" del Centro Niemeyer. Minutos antes, precisamente, atiende a LA NUEVA ESPAÑA sobre el escenario de la sala Club del complejo cultural de la ría.

–¿Con qué obra de Cervantes va?

–De Cervantes me gusta todo. Soy un gran seguidor. Bueno, desde luego el "Viaje del Parnaso" es una experiencia en él especial. Me gusta hasta "La Numancia". Eso ya es duro, ¿no?

–No lo dude.

–Me gusta, obviamente, "Don Quijote". El busque insignia. Pero siempre he sido muy admirador de las "Novelas ejemplares". Me han gustado mucho. En una ocasión pensaba en la idea de la ejemplaridad como un elemento moderno siguiendo el título, no ya las distintas obras. Entonces hice el mismo número de novelas cortas en una colección. Fue de las cosas mías que he hecho a lo largo de mi vida que más me gustan.

–De los novelistas que siguieron, ¿con quién va?

–Yo voy con "Clarín" y con Galdós. Si me dice: "Pero, ¿con quién de los dos?" Yo los mezclo. Sé que tienen muchas distancias y muchas diferencias, pero siempre he sido no sólo un hombre de "La Regenta", soy un admirador, pero un poco exagerado, de "Su único hijo". Es hermosísima y un poco ensombrecida por la grandeza de "La Regenta". Y luego Galdós. Y allí, al lado, Valle.

–¿Qué pasó en la provincia de León para que coincidieran usted, los Panero, José María Merino, Julio Llamazares...?

–No hay ningún tipo de explicación, aunque se ha divagado bastante sobre cómo en una provincia como la mía dio tantos nombres. Bueno, había tradición lírica...

–Victoriano Crémer, José García Nieto...

–Espaba "Espadaña", la revista "Claraboya" que hicimos en los sesenta... Pero de narrativa, no especialmente. En León, como le pasa al Noroeste, en general, tuvo una fuerte tradición de oralidad narrativa más que de Romancero y, a lo mejor, ahí está la explicación.

–Y todos estos escritores, más o menos de su propia quinta.

–(Risas). Sí: Merino, Aparicio, Torbado, Llamazares... en fin, los Panero. Es curioso, todos de León, fuera de León. Un panorama claro de amistad. Fíjese, cuando todo esto empieza a salir y tienen éxito algunas novelas: "La fuente de la edad", "La lluvia amarilla"... Hay un acercamiento, primero, un poco de sorpresa: "¿Por qué estos tíos de esta provincia?" Y luego un reivindicación provincial muy interesante. Los de León derrotamos el provincialismo porque había una mirada más universal que se apreciaba mucho. No todo era cosmopolita. Empezaba a funcionar la idea de que lo universal no tenía que ser cosmopolita: ya lo había demostrado "Clarín".

–¿Lo de que usted tenga un reino en Celama tiene que ver con Laciana o más bien con haber leído mucho a Faulkner?

–Había leído a Faulkner más de la cuenta: y a Rulfo y a Onetti... Lo de crear un territorio fue una necesidad. De pronto, me di cuenta de que necesitaba un territorio: me gustaba ser el propietario de mi reino particular donde sucediera todo lo que me interesaba. Las pautas estaban ahí: en la cercanía estaba también Benet. Yo me inventé nada: me siento heredero de todo lo que me ha llegado.

–¿Fue entonces buena idea dedicarse a la Literatura?

–Fue buena idea: no tenía otra opción.

–Su trabajo en el Ayuntamiento.

–No, no. No tenía otra opción: mi pecado originario es que fui un niño escritor y no valía para otra cosa. Lo que me define es que he sido un vividor frustrado: la vida no me da la lo que yo quiero porque tampoco sé lo que quiero de verdad.

