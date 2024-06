Vox tumba en los juzgados la nueva ordenanza de vivienda del Ayuntamiento de Avilés

La concejal y portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Avilés, Arancha Martínez Riola, compareció esta mañana acompañada de las ediles Mª de la Cruz Coto Toledano y Leticia Marinero, para hacer pública la sentencia judicial y la condena a costas al Ayuntamiento de Avilés ante la demanda interpuesta por Vox Avilés contra la regulación del "gobierno socialcomunista" en materia de Viviendas de Uso Turístico (VUT) ya que no pueden tener el mismo tratamiento que si fueran residencias de estudiantes y ancianos ni imponer las mismas condiciones que si se tratase de este tipo de instalaciones. "Por tanto, el Ayuntamiento de Avilés, si quiere regular las VUT, no puede legislar a través de un simple Decreto de Alcaldía ya que, según esta sentencia judicial, debería hacerlo a través del Plan General de Ordenación Urbana".

La portavoz del grupo Arancha Martínez Riola ha celebrado que «la justicia nos ha dado la razón ante el despropósito que supone esta intentona de legislar por la puerta de atrás y sin tener el más mínimo respeto por los procedimientos que marca la ley para la regulación de las viviendas turísticas, que es a través del planeamiento urbanístico y no a golpe de decreto de alcaldía al más puro estilo autoritario y caciquil. El Ayuntamiento de Avilés ha cambiado a su antojo los procedimientos y la normativa en la declaración responsable a la que están sujetos los propietarios de las viviendas de uso turístico, al tiempo que de manera improvisada deciden qué zonas pueden tener VUT y cuales no, de manera irresponsable y arbitraria y causando un enorme agravio comparativo para los propietarios de viviendas en la periferia frente a los propietarios del centro de la ciudad a los que sí les permiten explotar sus viviendas».

La edil explica que «en octubre de 2023 conocíamos a través de las concejales de Turismo y Disciplina Turística y en ausencia de la verdadera responsable de este despropósito que es la señora Ana Purificación Solís, concejal de vivienda, que no se permitirían VUT en los barrios ‘para no tensionar el mercado de vivienda’ algo que claramente no existe y que únicamente responde a la obsesión de la izquierda por regular sin control la propiedad ajena y establecer trabas, impuestos y tasas abusivas a todo aquel que pretenda explotar su propiedad y crear riqueza y dinamización económica».

La sentencia es «demoledora» porque «nos da la razón -continuó Martínez Riola- cuando decíamos que el equipo de gobierno de Avilés ha jugado a legislar a través de un simple decreto de Alcaldía en una materia que debería regular el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Avilés que, como todos sabemos, entraña una mayoría plenaria y unos plazos de exposición y alegaciones muy farragosas», por lo que el equipo de gobierno «decidió tomar por tontos a los ciudadanos y establecer paralelismos inexistentes entre las VUT y los alojamientos temporales como residencias de estudiantes y ancianos e imponer a las VUT las mismas condiciones que si se tratase de este tipo de instalaciones».

Para finalizar, Arancha Martínez Riola concluyó afirmando que «con esta actuación el Grupo Municipal Vox Avilés ha demostrado ejercer una oposición seria y responsable dispuesta a poner en valor los derechos de los ciudadanos, defender la propiedad privada y denunciar las tropelías a las que nos tiene acostumbrados la izquierda».