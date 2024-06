El "amazon" de Avilés: un nuevo portal de venta para comercio, hostelería y turismo

Salvando cualquier distancia con Amazon, gigante del comercio electrónico, los comerciantes avilesinos, hosteleros y todos aquellos que venden servicio o producto turístico y también de proximidad podrán ofrecer su mercancía online. Para que esto sea posible, el Ayuntamiento de Avilés ha sacado a licitación por un total de 331.000 euros una plataforma de venta online – "marketplace"– que tiene por objeto el fortalecimiento del comercio, la hostelería y el turismo de Avilés. Detrás de este ambicioso proyecto que recoge también los servicios de mantenimiento, "hosting" y soporte de incidencias durante un periodo de dos años, está la ayuda europea de 1,5 millones de euros que recibió Avilés el año pasado para mejorar la competitividad de su sector comercial.

El programa recoge asimismo una campaña de publicidad y promoción para dar a conocer la plataforma y los productos y servicios alojados en la misma "con el fin de captar clientes tanto a nivel nacional como internacional". Incluye también la prestación de un servicio de dinamización y consultoría para la digitalización de los establecimientos dados de alta con la finalidad de incrementar su productividad comercial por medio del uso eficiente de herramientas de marketing y comercialización online y especialmente, entre ellas, del "marketplace" promovido por el Ayuntamiento de Avilés. Los empresarios avilesinos tendrán, además, acompañamiento durante un año, una vez formalizada el alta en la plataforma por escrito.

En Avilés existe algo similar, pero menos ambicioso, que funciona desde 2021 con éxito por el número de comerciantes adheridos: se trata de "tiendAvilés", una iniciativa de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc) y la Cámara de Comercio que cuenta con respaldo económico del Ayuntamiento y que surgió, como ahora, como un proyecto enfocado a apoyar al comercio local con el fin de remontar el impacto económico que tuvo la pandemia en sus ventas.

El programa tiene la licitación dividida en tres lotes. En primer lugar está el portal de ventas online ("marketplace") propiamente dicho, con un presupuesto de 108.712 euros. El segundo lote es el enfocado a la publicidad para captar clientes tanto a nivel nacional como internacional. En este caso el importe máximo del contrato son 75.000 euros y el tercer lote tiene que ver con la digitalización y cuenta con 147.588 euros. En total los tres suman 331.300 euros (con IVA).

En el caso del "marketplace" debe ser accesible desde los principales navegadores del mercado como Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, Mozilla Firefox entre otros y dispositivos móviles, tabletas, ordenadores, adaptando su contenido al tipo de dispositivo de visualización "en una experiencia de usuario óptima". Cada negocio podrá modificar el diseño y estructura de su perfil y el cliente/usuario deberá poder ver qué ofrecen los negocios locales de Avilés "desde cualquier lugar y en cualquier momento", de acuerdo al pliego de prescripciones técnicas. También deberá permitirse a los clientes realizar compras, reservas y pedidos, filtrar comercios, hoteles, negocios y restaurantes por categoría, productos y ofertas, entre otras características como la existencia de un módulo de "desperdicio cero" para que cada negocio adscrito pueda aplicar un descuento por caducidad o segundo uso.

Esta plataforma "marketplace" se integrará con otros recursos disponibles en Avilés. Por ejemplo: la instalación de taquillas de reparto de productos par recoger in situ (click and collect), las máquinas de reciclaje inverso (habrá dos máquinas, ambas en la plaza de abastos Hermanos Orbón y facilitarán tickets para gastar en los establecimientos colaboradores) o publicidad en pantallas "led" situadas en zonas estratégicas de la ciudad. El objetivo: dinamizar el comercio de ciudad en Avilés.

"El comercio está casi obligado a estar en promoción constante", dicen los vendedores

"Después de una campaña de primavera muy irregular, el comercio espera que la temporada de rebajas que ahora empieza pueda ayudar a equilibrar el balance económico de las tiendas y liquidar el stock de temporada", manifiestan los comerciantes de Avilés. "Este año la climatología no ayudó con un mes de enero que parecía primavera y unos meses de mayo y junio que se asemejaban más al otoño. Ello, unido a un repunte inflacionista, ha hecho que el consumidor no estuviera por hacer más gasto que el imprescindible, de ahí que se depositen muchas esperanzas en la campaña de rebajas que ahora se encara", subrayan. Y hacen un apunte que consideran importante: "Son rebajas de verdad en el comercio urbano, porque las grandes marcas y cadenas ya empezaron con promociones singulares a través de sus plataformas web, algo que hace muy difícil competir al comercio de ciudad. Esto creemos que no ayuda ni al tejido comercial, ni al propio consumidor, que creemos está ya muy despistado sin distinguir entre rebajas, promociones, liquidaciones, ofertas,...". A juicio de los vendedores esto les obliga "a estar casi en una promoción constante, lo que resulta viable económicamente para este formato de tiendas". "Por eso, el sector del pequeño comercio se atreve a decir que de forma mayoritaria en España se aboga por que se produzcan modificaciones legislativas y se vuelva a la situación anterior a 2012, en beneficio de todos, del consumidor y del comerciante", subrayan, haciendo alusión a la liberación de las rebajas. "Desde entonces parece que las hay permanentemente, y ello no puede ser así, no es viable de ninguna de las maneras", concluyen.

