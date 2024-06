Monteserín: "Los pisos vacacionales no pueden distorsionar el mercado del residencial"

"Los pisos vacacionales no pueden distorsionar el mercado del residencial porque si no, el residencial no tendría dinero para abordar esto". Con estas palabras resumió la alcaldesa de Avilés, la socialista Mariví Monteserín, la necesidad de que la ciudad regule la instalación de viviendas turísticas en el municipio, situación que ha rechazado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Oviedo. Este rechazo se sostiene no en el motivo que llevó al gobierno municipal a presentar la instrucción –en su momento, en octubre pasado, pionera en la región–, si no en la manera en que esta región se llevó a cabo y es que, de haber dado de paso a la instrucción que impugnada por Arancha Martínez Riola, la portavoz del grupo Vox en el Ayuntamiento de Avilés, "se estaría regulando a través de una simple instrucción, aprobada por la Alcaldía, una materia que debería regular el plan general de ordenación urbana del municipio de Avilés".

Tal y como había anunciado ayer la concejala de Licencias Urbanísticas, Sara Retuerto, la alcaldesa confirmó que el Ayuntamiento de Avilés piensa recurrir la sentencia que anuló su decreto de la viviendas veraniegas. "Este es un tema que hay que recurrir porque, viendo lo que pasa en otros sitios, podemos mirar para otro lado o afrontamos el problema para prevenir situaciones no deseadas", señaló Monteserín. Tanto Retuerto como Raquel Ruiz, la concejala de Hacienda y Turismo, aseguraron que la instrucción anulada por el juez por no desarrollarla a través del camino dispuesto para ello –el Plan General Urbano– tenía un objetivo: "defender a los residentes":

La alcaldesa Mariví Monteserín esto lo explicó con estas palabras: "La administración local, que es la que más conoce la situación de su municipio porque cada municipio es una realidad en este tema, es armonizar la capacidad de nuestros residentes para no ser expulsados de la ciudad con las visitas, los visitantes y el turismo". Es decir, que es preciso organizar "cómo se ponen en el mercado pisos vacacionales y pisos residenciales".

El punto de vista de Martínez Riola, la portavoz de Vox, es distinto al de Monteserín: "El Ayuntamiento de Avilés ha cambiado a su antojo los procedimientos y la normativa en la declaración responsable a la que están sujetos los propietarios de las viviendas de uso turístico, al tiempo que de manera improvisada deciden qué zonas pueden tener este tipo de viviendas y cuaáles no, de manera irresponsable y arbitraria y causando un enorme agravio comparativo para los propietarios de viviendas en la periferia frente a los propietarios del centro de la ciudad a los que sí les permiten explotar sus viviendas".

La justificación de regular el uso de los pisos turísticos vino explicitada por una nota oficial en la que se leía que "el auge experimentado en los últimos tiempos por este tipo de actividad ha hecho que el Consistorio modifique su criterio respecto a la necesidad de obtención de una licencia para su apertura". Y, además se dejaba constancia de que "hasta ahora, el Ayuntamiento consideraba que en estos casos no se producía, en principio, un cambio en el uso residencial [...] por lo que entendía que estas actividades, que eran ocasionales, estaban excluidas del deber de obtener licencia de apertura. Sin embargo, el aumento en el número de viviendas destinadas a este fin durante los últimos años ha hecho que se pierda ese carácter ocasional, produciéndose una incidencia mayor en el uso permitido".

Suscríbete para seguir leyendo