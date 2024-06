Natalia Álvarez, psiquiatra: "El plan de salud mental para jóvenes debe crecer en personal"

Natalia Álvarez Alvargonzález es la psiquiatra responsable del programa "Tranvía", un plan de salud mental orientado a la transición hacia la vida adulta constituido en 2019 en Avilés.

–El programa se denomina "Tranvía". ¿Por qué?

–Es una alegoría a la transición a la vida adulta, un camino que hay que recorrer desde la niñez a la etapa adulta, una idea de transición. Surgió al comprobar que la adolescencia cada vez se extiende más tanto en el inicio como en la finalización y que tiene unas necesidades diferenciadas de la infancia y de la vida adulta. Siempre comento que el centro de Salud Mental infanto-juvenil tiene unos objetivos muy particulares, una estética muy diferentes al de adultos y el de adultos, muy a su manera, enfocado a la autonomía del paciente. Vimos que había un fallo, una falta de atención a los del medio, que no encajaban en ninguno de los dos.

–¿Qué perfiles hay?

–Es un programa dirigido a trastornos mentales graves. Tenemos pacientes de entre 15 y 25 años y los diagnósticos que incluimos son trastornos generalizados del desarrollo, que incluye autismo y otros trastornos, trastornos afectivos mayores, obsesivos compulsivos y trastornos psicóticos. Además podemos incluir a algún paciente con estado mental de alto riesgo que son personas que no sabemos si a futuro podrán presentar patologías graves.

–Cinco años de programa ¿Qué balance podemos hacer?

–Es bastante positivo, cada vez incluimos progresivamente más pacientes. La idea es hacer un acompañamiento largo. Cada vez tenemos a más chicos, les veo contentos, me gustaría tener enfermería y sobre todo tener más tiempo, el programa tiene que crecer en recursos personales.

–Si no existiera el programa a qué se enfrentarían esos chavales

–Sería un salto muy abrupto. Algunos perderían la adherencia a Salud mental, dejarían de ir. Como se prolonga la adolescencia, cada vez están más definidas las necesidades propias de esa etapa. Me preocupo mucho por las redes sociales, de preguntarles y mirarlas con ellos.

–¿Qué papel juegan las redes sociales para los chavales, les hacen bien o mal?

–Son un apartado más de la vida, muchas relaciones sociales se llevan a través de ellas. Es muy relativo si les hace bien o mal porque facilita la conexión y la disponibilidad y por otro lado son un entorno hiper estimulante, exigente y genera frustración, las exigencias de imagen corporal...

–¿Hay un perfil más de chicos o de chicas?

–El 60 % son chicos y el 40, chicas, no hay diferencia según género.

–Hablemos de fármacos, cómo llevan los tratamientos y su relación social más allá de la consulta

–En Salud mental sigue habiendo mucho estigma pese a que hayamos avanzado mucho: Hollywood hizo mucho mal para los psiquiatras. Tenemos una muy baja tasa de adherencia, casi el 60 por ciento de los pacientes no sigue bien la medicación. Preparando la ponencia miré un informe sobre Salud y Bienestar: uno de cada tres chicos que tiene problemas de salud mental toma medicación, pero la mitad lo hace sin prescripción, y eso me alarma mucho y tiene que estar siempre supervisado. La primera impresión de los pacientes al tratamiento es negativa, les cuesta mucho aceptar que tienen que tomar medicación para algo. Me parece injusto que mis pacientes pelean con el malestar que tienen sino también con la idea impuesta por la sociedad de que tienen que ser ellos los que solucionen sus problemas de salud mental. No se puede ir al polo de medicarlo todo ni irse al polo de puedes manejar esto por tu cuenta. Genera mucho sufrimiento.

–¿Cuántos pacientes han atendido en el programa Tranvía?

–Un total de 86 pacientes y un seguimiento activo de 71.

–¿Qué le preocupa a los pacientes?

-En el ámbito social, que sean felices, no hay un perfil tipo, depende de cada uno, los hay relajados con los estudios pero depende mucho del ámbito académico, otros con el físico...

Suscríbete para seguir leyendo