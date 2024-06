La abogada Estefanía Rodríguez formaliza su candidatura a presidir el PP de Avilés con 148 avales

La abogada Estefanía Rodríguez Serrano, que fue concejala del Partido Popular en Avilés, presentó ayer una candidatura alternativa a la de Esther Llamazares, actual portavoz y secretaria general de la agrupación popular, con la aportación de avales en número superior al exigible ante el Comité organizador del congreso local ordinario del partido en Avilés, que se celebrará el próximo 22 de julio.

De conformidad con la normativa interna del partido, aclaró Rodríguez Serrano, podrán ser candidatos a presidente local todos los afiliados en la Junta Local de Avilés no suspendidos de afiliación, que estén al corriente del pago de sus cuotas y presenten su candidatura no más tarde del día de ayer. "Es necesario para ser proclamado candidato a la presidencia local del Partido Popular de Avilés que la candidatura presente el apoyo de, al menos, ocho afiliados del municipio al corriente de pago sus cuotas de afiliación", explicaron. La candidatura encabezada por Estefanía Rodríguez Serrano ha recabado el apoyo de 148 firmas o avales "siendo, por tanto, previsible su proclamación como candidata a la presidencia local del Partido Popular por la comisión organizadora". Deberán pasar aún así 48 horas, el tiempo suficiente para comprobar que las candidaturas presentadas reúnen los requisitos exigidos y se pueda verificar igualmente la validez de los avales de ambas.

Lo que está claro ya es que Esther Llamazares optará a presidir el Partido Popular (PP) de Avilés en el congreso ordinario a celebrar el próximo 22 de julio en liza con la candidatura del llamado sector crítico que encabeza la abogada Estefanía Rodríguez.

Ambas –edil y diputada y la aspirante ahora también a la presencia local del partido– tuvieron un rifirrafe hace apenas unos días, en la segunda junta local convocada este mes –la primera no valió– para aprobar la celebración del congreso ordinario (ahora fechado para el 22 de julio). Esther Llamazares, como dijo hace apenas unos días en estas páginas, lamentaba de un hipotético duelo –ahora real, entre ella y la exedil Estefanía Rodríguez– no el contraste de proyectos sino el ruido que se puede generar contribuyendo a alimentar la idea, bastante extendida en Avilés por otra parte, de que el PP es una grillera: "Es que, de verdad, yo no estoy en política para polemizar sino para trabajar en pro de Avilés". Ahora Llamazares ya tiene candidatura rival, y con 148 firmas o avales que la respaldan para dar la batalla.

Suscríbete para seguir leyendo