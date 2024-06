El nuevo presidente rotario apuesta "por los jóvenes, el arte, la ciencia y la cultura"

"Quiero apostar por los jóvenes, por el arte, la ciencia y la cultura", manifestó ayer el médico Luis Fernando Rodríguez Suárez que, desde anoche, es el nuevo presidente del Rotary Club de Avilés, una entidad fundada en 1992. A la presentación de Rodríguez Suárez –sucede en el cargo a Pablo Antonio Castañón– acudieron numerosos representantes de la sociedad avilesina. Estuvo también la Gobernadora del Distrito 2201 de Rotary Internacional del año 2019-2020, la diputada regional Ana Isabel Puerto Prado.

Luis Fernando Rodríguez nació en el año 1958 en Llanera. Es médico del servicio de Urgencias en el área sanitaria avilesina: "Estoy por la calle, en contacto directo con la urgencia", reconoció unas horas antes de la ceremonia que se celebró en el Hotel Palacio de Avilés. Llegó al Rotary a través de un amigo que luego fue su padrino. "Conocí los valores del Rotary, no solo como organización altruista sino también desde el punto de vista humanístico. Me gustó la filosofía del grupo y fue cuando me hice rotario", explicó. Lleva vinculado al Club Rotary de Avilés unos seis años, con un paréntesis por motivos laborales. Ahora estará al frente del Club avilesino hasta junio de 2025, un año.

Ya tiene muy claro a qué dedicará su tiempo. "Quiero continuar con la labor del Rotary y apostar, como decía, por el arte, la ciencia y la cultura. Me gustaría potenciar valores entre los jóvenes, introduciéndolos o animándolos a que hagan una labor participativa para la sociedad", subrayó este médico que defiende a capa y espada a los jóvenes, a los que alguna vez dio clase universitaria. Luis Fernando Rodríguez Suárez es también doctor en Medicina. De la redacción de su tesis doctoral aprendió, entre otras muchas cosas, una que le marcó: "De las personas mayores el gran recurso informático mental que tienen: la experiencia. Yo cogí esa experiencia de los mayores para pasársela a los jóvenes".

Sobre cómo llegará a los jóvenes, el nuevo presidente del Club Rotary de Avilés tiene previsto hacer una jornada de puertas abiertas "no informativa sino cultural", charlas, convenciones... Quiere también acudir a los centros de formación. "Y potenciar la formación profesional porque no tenemos fontaneros, soldadores, mecánicos....", adelantó este hombre que se volcará en el arte, la cultura, la ciencia y la juventud.

En el transcurso de la celebración en honor al nuevo presidente hubo un momento para el recuerdo dedicado a Fernando Álvarez Balbuena, que fue uno de los fundadores de la institución. El Rotary Club de Avilés no sólo estuvo arropado por los que fueron sus miembros años atrás, que sino también por rotarios de los clubes de Gijón y Oviedo y por el Club Rotaract Asturias, club de jóvenes rotarios y que el Club de Avilés apadrinó y trabajó en su constitución en el año 2010.

