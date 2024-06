UCE llevará al Consistorio a la Fiscalía si impide acceder al Reggaeton con comida de fuera

La Unión de Consumidores de Asturias (UCE) ha anunciado que va a denunciar directamente ante la Fiscalía y por prevaricación a los Ayuntamientos que no garanticen el acceso a festivales con consumiciones adquiridas fuera del recinto. Ese derecho, indicó el presidente de UCE-Asturias, Dacio Alonso, no se cumple "porque los ayuntamientos prefieren favorecer a los promotores de los conciertos en lugar de cumplir la ley y proteger a los usuarios". Y eso, agregó, supone "una prevaricación clara" ante el miedo de los ayuntamientos "a sancionar y que el concierto no vuelva". Y recordó que tanto Avilés como Gijón y Llanera acogen festivales donde incumplen ese derecho. Desde UCE-Asturias se pusieron en contacto con el Consistorio avilesino para denunciar la situación y se les indicó que se iba a abrir un expediente sancionador en noviembre del 2022, sin que hasta la fecha se sepa nada más.