La última Amuravela de Cesáreo Marqués en Cudillero: "Hoy es un día para dedicarle especialmente a todos los vecinos"

A ritmo de la canción “Adiós con el corazón”, cantada por parte de su familia, que estaba debajo de la barca más famosa de Cudillero, Cesáreo Marqués se despidió tras cuarenta años del rito de l’Amuravela. El pixueto, voz histórica del sermón el día de San Pedro, dijo adiós a su pueblo, aunque de manera parcial. Juan Luis Fernández tomará a partir de ahora el testigo, aunque la redacción del texto seguirá corriendo de su parte. “Hoy es un día para dedicarle especialmente a todos los vecinos esta última Amuravela”, confesó Marqués, visiblemente emocionado.

“En estos cuarenta años he visto pasar a mucha gente de Cudillero que hoy, por desgracia no está entre nosotros y de la que me gustaría acordarme”, apuntó Marqués antes de lanzarse a interpretar el sermón, que quiso hacer mención aparte a sus padres, que le vieron arrancar cuando tenía 26 años y ahora sus nombres están pintados en la barca desde que realiza l’Amuravela. También quiso recordar a varios de sus acompañantes durante estos años, como Joaquín, “que siempre decía que se iba a retirar conmigo y ahora descansa al lado de San Pedro”. “Mi compromiso con Cudillero va a continuar, aunque no sea yo el que recite”, señaló el pixueto, que también se acordó de su mujer, Gloria, visiblemente emocionada en los primeros compases del sermón, consciente de la importancia que tenía el día de ayer. “No sabéis lo que me tiene que aguantar, le dije que me jubilada para pasar más tiempo con ella y al final se lo robo casi más que antes”, bromeo Marqués.

El discurso de l’Amuravela provocó los aplausos de la multitud reunida en la plaza de La Ribera, abarrotada, aunque el orbayo hizo acto de presencia compases antes de empezar con el ritual. Marqués hizo un repaso de todo lo ocurrido durante los últimos meses, sin olvidarse de nombres de plena actualidad como Milei, la subida de los precios o Almedia. También hizo un pequeño guiño a Adrián Barbón, presidente de Asturias que no se quiso perder la cita y estuvo en el palco, del que destaco que este año está más delgado, pidiéndole que se levantase para que la gente pudiese apreciarle. Hubo tiempo para tocar las novedades del pueblo, como la decisión de desarrollar la zona azul en tierras pixuetas, el balance de la pesca o las aventuras de algunos de sus vecinos.

Antes de l’Amuravela fue el turno de la ceremonia religiosa, que contó con una gran novedad. Una comparsa alicantina que representaba a moros y cristianos llegados desde Onil (Alicante) vino especialmente para ver la retirada de Marqués y, mientras el párroco recitaba la eucarístia, ellos se colocaban a la entrada de la iglesia para prepararse para el paso de San Pedro. “¿Cómo nos íbamos a perder algo así? Marqués es una persona muy especial”, indicaban desde el grupo. Todo Cudillero se enteró de su presencia, ya que, nada más salir el patrón del pueblo en procesión, dispararon sus mosquetes atronando el lugar, algo que también repitieron al término de l’Amuravela.

“Es un día muy especial para nosotros. Da igual que llueva o el termómetro marque 45 grados, hay que estar aquí sí o sí”, sostiene Maribel López, una de las vecinas que lleva toda la vida asistiendo al sermón. “Es una pena que Cesáreo lo deje, se le va a echar muchísimo de menos, es historia de este pueblo”, apunta la pixueta. Su sustituto, Juan Luis Fernández, apenas tenía un segundo para respirar. Mientras la procesión recorría las calles de Cudillero, él se afanaba en dar consumiciones desde la barra del restaurante “La Paloma”, justo enfrente del lugar donde se hace L’Amuravela. “Para mi poder recitar significa muchísimo. Es tradición, sentimiento, historia”, confiesa Fernández mientras sigue trabajando. “No se puede parar, ni cuando coja el relevo lo haré”, comenta el pixueto, que ya empieza a prepararse para lo que tiene por delante. “Hay que ir leyendo un poco, para estar listo, pero con calma”, sentencia.