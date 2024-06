Las acrobacias imposibles del avilesino que pone a rodar el mundo a sus pies

David Muñiz lo ha vuelto a hacer. El patinador avilesino ha vuelto a subirse en lo más alto del podio del Campeonato de España de roller freestyle en la categoría de street. Así lleva tres años consecutivos, siendo una de las referencias del deporte que consiste en deslizarse por diferentes plataformas con sus patines en línea. Las barandillas, bordillos y barras apenas tienen secretos para este joven de 30 años que se colgó el oro el pasado domingo en Pineda de Mar (Barcelona). "Es cierto que compites con una presión añadida. Fui campeón de España en 2022 y el año pasado ya iba con un poco de presión porque me gustaría revalidar el título. Este año la sensación era mayor todavía: no suelo ponerme nervioso pero antes de salir tengo que admitir que sí tenía algo de nervios", apunta el patinador avilesino, ya con la satisfacción de haber reinado otro año más.

La actividad de Muñiz es notable. Es más, este fin de semana se encuentra en Roma con la selección española de un deporte como el suyo, que nació en pistas callejeras, pero que con el tiempo es profesional y federado. La visita a Roma será para entrenar y como preparatorio al Mundial, el World Roller Games, que se celebrará el septiembre en la capital italiana. "Ese es mi próximo reto", defiende el avilesino. Por el momento, no sabe el número de patinadores que representarán a España en el Mundial y por ello, aspira a esforzarse al máximo para poder competir con la Selección. Su currículum ayuda y más aún después de haber logrado su tercer campeonato de España el pasado domingo en Barcelona.

Muñiz apenas tuvo tiempo para entrenamientos previos en Pineda del Mar. "Conocía la pista, pude probarla el año pasado un poco, y bueno, no tiene nada que ver con las pistas asturianas, seguiremos intentando que las mejoren pero los ayuntamientos no hacen caso", indica el patinador. Volviendo al plano estrictamente deportivo, Muñiz es consciente de que está en un buen momento de forma. "Me siento muy bien patinando y fuerte y toco madera, llevo una temporada sin lesiones", dice.

El patinador avilesino llegó a Barcelona hace unos días. Aprovechó su presencia en la ciudad condal para entrenar, no así en la pista de la competición. Así estuvo viernes y sábado y tuvo tiempo para "grabar" algún que otro movimiento con los patines para la marca que le patrocina. "El domingo fui a competir, tenía que ser el día en el que te salen bien las cosas y la verdad es que no me puedo quejar", concluyó David Muñiz, que espera ahora patinar sobre diferentes estructuras y representar a España en el próximo Mundial, todo después de convertirse por tercer año consecutivo en campeón nacional de freestyle en la categoría de street.

