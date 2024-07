El Isla de la Deva hace cantera en el arte de la oratoria

Pelayo Escribano, Hugo Curto, Sergio Riobello, Llara Bra y Martina Aibar son alumnos del IES Isla de La Deva de Piedras Blancas y la pasada semana se convirtieron en los campeones de la V Liga de Debate Escolar de Asturias en la categoría 2, la que corresponde a tercero y cuarto de ESO. Pasaron varias pruebas hasta la gran final celebrada en el hemiciclo de la Junta General del Principado el pasado día 20, donde sus argumentos y sus formas de expresión les sirvieron para alcanzar el preciado galardón. Su tarea no era sencilla. Tenían un tema para tomar postura "¿Las redes sociales favorecen la salud mental de la juventud?", pero no fue hasta momentos antes que pudieron saber si les tocaría estar a favor o en contra porque las reglas de esta liga de debate son así. Hay que defender una postura sin necesidad de estar de acuerdo con ella. A los castrillonenses les tocó estar a favor. Y lo defendieron a capa y espada, con un tono reposado. "Te lo tienes que creer", afirman estos alumnos de cuarto de ESO.

Para ello, han tenido que cuidar y mucho su expresión oral, "levantar la cabeza al hablar y controlar los nervios". La semifinal fue en el CPR de Gijón. Su capacidad oratoria les abrió puertas para la final. Pero no todo es cuestión de un día: el trabajo previo conllevó un período de investigación, la redacción de argumentarios a favor y en contra del asunto a debatir, definir el hilo argumental de las propuestas recabadas y práctica, mucha práctica. También un curso de oratoria. En los debates no solo había que defender una postura sino también refutar los argumentos del contrario. La estrategia empleada, explican, fue "más la defensa que el ataque sin levantar la voz" y controlar el lenguaje no verbal.

El equipo defiende que su manera de llevar a cabo los debates podría ser un ejemplo para la clase política y reducir, al menos, el clima de crispación actual, una reflexión que comparte la coordinadora del grupo, la profesora de Lengua, María Casal.

Los estudiantes castrillonenses midieron sus argumentos en la final con los equipos del IES Avelina Cerra (Ribadesella), el colegio de Fomento Peñamayor (Siero), y el San Ignacio (Oviedo). La experiencia en la Liga de debate ha sido grata, defienden los castrillonenses, y animan a más equipos a participar y vivir una experiencia en la que "se pasan nervios", pero también se disfruta.

Pelayo Escribano fue el capitán del equipo y en su defensa final de las redes sociales como algo importante para el cuidado de la salud mental de la juventud criticó la larga lista de espera del servicio de salud mental de la sanidad pública "frente a los psicólogos online", que eran gratis. Un argumento que llamó la atención de Juan Cofiño, presidente de la Junta General, que asistió al debate final en el hemiciclo junto al presidente del Principado, Adrián Barbón, entre otras autoridades y diputados asturianos.

Recepción en la Junta

Los escolares del IES Jovellanos (Gijón), en la categoría 1 (primero y segundo curso de la ESO), y el IES Isla de la Deva (Piedras Blancas), en la categoría 2 (tercero y cuarto de la ESO), fueron proclamados campeones de la V Liga de Debate Escolar del Principado de Asturias, en un acto celebrado en el Hemiciclo de la Junta General.

Los ganadores recibieron un diploma, un trofeo y un premio especial que acredita su condición de manos de Juan Cofiño y el presidente Adrián Barbón. Los otros seis centros educativos finalistas también recibieron un obsequio y los correspondientes diplomas.

En el pleno escolar también estuvieron presentes representantes de la Mesa de la Cámara y diputados y diputadas del Parlamento asturiano, así como la consejera de Educación, Lydia Espina, así como el director general de Inclusión Educativa y Ordenación, David Artime.

