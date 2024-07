Llamazares: "Mi aval principal son los once mil y pico votos que nos dieron los avilesinos"

"Soy portavoz del grupo municipal porque lo han elegido los ciudadanos de Avilés y soy diputada en el Congreso porque lo han decidido los ciudadanos. Insisto, el congreso que tenemos sirve para decidir cuáles van a ser los órganos de gobierno que van a llevar adelante un proyecto para la ciudad. Mi aval principal en este momento son los once mil y pico votos que nos han dado los avilesinos", señaló ayer Esther Llamazares, a preguntas de los periodistas. Con estas palabras una de las dos candidatas a la presidencia de la junta local del Partido Popular en Avilés (PP) se declaraba dispuesta a mantener la portavocía del grupo municipal en el Ayuntamiento en caso de que no obtuviera el apoyo de los afiliados avilesinos.

Estefanía Rodríguez. | Ricardo Solís / Saúl Fernández

Los avales que Llamazares realmente presentó para apoyar su candidatura fue de 221 de los que el comité electoral dio por válidos 151. Esta caída se debe a que algunos de los afiliados que formalizaron su firma de apoyo de Llamazares no podían hacerlo "porque no estaban al corriente de pago".

La candidata a la presidencia del PP respondió a la apuesta de la otra candidata –Estefanía Rodríguez– de devolver la dirección a la militancia. "Lo dije al principio y lo sigo diciendo ahora: el PP lo que va a elegir un equipo de dirección. Yo desde luego no tengo la filosofía, porque no la tenía en mi empresa privada, de tener en la calle lo que realmente es una cuestión interna". Y añadió: "Yo a lo que no me voy a dedicar en ningún caso es a atacar al PP, ni a sacar cosas a la calle que no tienen ninguna trascendencia para nadie más que a nivel interno. He venido aquí a trabajar por Avilés, que es mi máxima. Ahora, por Asturias, desde el Congreso de los Diputados. Y, desde luego, hacer fuerte este partido. "Siempre digo que no he venido a la política contemplar egos de nadie: ni el mío propio", aseguró la candidata.

