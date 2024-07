El mago Jorge Blass, que actúa en Luanco en agosto: "Va a haber efectos y conseguiré que nieve en Luanco en pleno mes de agosto"

Jorge Blass es el mejor mago del mundo. La pasada primavera recibió el Oscar que otorga la Academia de las Artes Mágicas de Hollywood de 2024. El ilusionista actuará en Luanco el próximo 8 de agosto, dentro de la programación del festival "Luanco al mar", que se desarrolla en el muelle viejo.

–¿Conoce Luanco?

–He estado alguna vez en vacaciones pero he actuado más en Gijón, en Avilés, en teatros. Será la primera vez que actúe en Luanco, al aire libre y en ese escenario.

–Hablando con otros artistas que han actuado en "Luanco al mar" se refieren al entorno del muelle viejo como un lugar mágico. Usted es mago, qué le sugiere este espacio.

–De mágico está la brisa del mar. También el público que va estar de vacaciones para disfrutar volver otra vez a la infancia, qué mejor que en ese espacio. Un teatro tiene su atmósfera, pero este escenario tiene mucho más. Esa magia intangible que no puedes entender qué es pero cuando hacemos un espectáculo se convierte un entorno así se hace memorable.

–La magia es un juego de niños siempre te sorprende algo

–Es cierto, pero la magia no está creada para niños sino para adultos. Jugamos con la psicología, con la atención de los espectadores y un niño es de lo más difícil que hay porque no atienden a razones, son inquietos…–Apelan a la lógica.–La magia está creada para el adulto, pero es cierto que los niños la disfrutan mucho. La magia que yo hago es para todos los públicos. Me parece bien que la magia es un juego de niños y niñas y que lo disfrutan adultos. Sin duda.

–¿Qué nos tiene preparado?

–Un espectáculo que se llama "La magia de Jorge Blass" que consiste en reunir en una hora y media lo mejor de mi repertorio, habrá números inéditos y los de siempre: números interactivos, con todos los teléfonos móviles de los espectadores, otros participativos con gente que sube al escenario y luego va a haber efectos… como la tormenta de nieve, donde voy a con seguir que nieve en Luanco en pleno mes de agosto. Y otros números sorprendentes en directo y para disfrutar desde los asientos.

–Va a ser lo mejor de Jorge Blass y resulta que Jorge Blass es el mejor mago del mundo. ¿Qué va a pasar en Luanco?

–La magia, sin duda, juega con la esencia de nuestra sorpresa. Queremos que el público vea algo que jamás antes ha visto y dejar boquiabierto a todo el mundo. Tendremos la ayuda de una pantalla gigante para poder disfrutarlo todo La magia tienes que verla. Habrá proyecciones audiovisuales, cámaras. El público se subirá a mi barco para ilusionarse y que sucedan cosas que no se pueden explicar. Hay mucha innovación tecnológica y artesana también, que sorprende por lo simple.

–¿Cómo se lleva eso de ser el Mejor mago del mundo ya que antes no me respondió?

–Eso no es una competición donde haya un primero o un segundo clasificado. Es algo muy subjetivo, hay unos señores en Los Ángeles que me han dado el premio al mejor mago de escena del año 2024 y es un honor sobre todo porque ningún mago español ha recibido este premio. Fue muy emocionante, como los Oscars: tuve que dar un discurso, hice una actuación y fue una pasada, estaban algunos de los mejores magos del mundo… es algo que no voy a olvidar, son cosas que pasan una vez en la vida.

–¿Para qué usaría su varita mágica?

–La magia tiene un poder de hacer la vida más feliz, cuando los espectadores todo vuelve a ser como cuando somos niños. Con la varita mágica, lo que haría sería intentar acercar a las personas porque no somos tan distintos, la política está haciendo divisiones. Lo haría para tener más cercanía entre todos porque somos bastantes más parecidos de lo que pensamos.

