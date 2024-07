Sale a licitación el proyecto para la ampliación del dique de San Juan

La Autoridad Portuaria de Avilés acaba de sacar a licitación la redacción del proyecto de la segunda y última fase de prolongación del dique de San Juan en el Puerto de Avilés. La actuación cuenta con un presupuesto de 362.855 euros y un plazo para la elaboración del proyecto de seis meses desde la firma del contrato con la adjudicataria.

El proyecto colea desde 2001 (cuando se construyó el tramo actual), y regresó a la palestra tras descartar el Gobierno central que el Puerto de Avilés pudiera usar la arena compatible que localizó en la ría del Eo para la regeneración de la playa de Salinas.

Lo que se plantea ahora es definir las obras necesarias para la prolongación del actual dique de abrigo de San Juan, ubicado en la bocana de entrada del Puerto, mediante una tipología similar (a la ya presente.

Según el presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, el principal objetivo de este contrato es minimizar, una vez ejecutada la obra, la entrada de arena en el canal del puerto y la barra para reducir los dragados de mantenimiento que se realizan periódicamente para mantener el calado nominal a -12,75 metros, subrayó Santiago Rodríguez Vega. Por este motivo, las empresas que opten a hacerse con este contrato deberán contemplar en sus ofertas diferentes alternativas con sus correspondientes resultados de mejora de la situación actual.

Mediante esta intervención se pretende mantener, o si acaso mejorar, las condiciones de navegabilidad en el canal de entrada del puerto. La prolongación del dique no debe estrechar ni dificultar la maniobra actual de entradas y salidas de buques, ni modificar el eje de la canal interior actual. El proyecto contemplará asimismo el balizamiento necesario para señalizar correctamente esta nueva obra marítima, así como todos los trabajos necesarios para definir detalladamente las obras que han de efectuarse y la forma de realizarlas cumpliendo con la legislación y normativa técnica que le sea de aplicación, además del diseño y cálculo de la prolongación del propio dique.

Ya hace años que el presidente del Puerto de Avilés viene manifestando su disposición a asumir el coste del proyecto, pero no de la obra –estimada en unos 15 o 20 millones de euros–. Porque de la ampliación del dique de San Juan no se llegó a redactar proyecto alguno. Sobre el papel no hay más que un estudio de 2009 que calculaba en casi 19 millones el coste de la actuación (de esta suma total, 3,2 millones correspondían al coste de la regeneración de la playa de Salinas tras la obra).

En líneas generales, el plan es doblar la longitud del dique (actualmente tiene 450 metros de longitud, prolongándolo 400 metros). Un estudio posterior del Cedex junto con el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria recomendó que esos 400 metros de ampliados se dividieran en dos tramos de 200 metros, el último de ellos sumergido.

Entidades conservacionistas han venido advirtiendo a lo largo de estos años que la prolongación del espigón de la zona más oriental de San Juan sería «la puntilla» para la playa de Salinas. Y añaden: «La pérdida de arena en Salinas es notoria y se agrava con los periódicos dragados que realiza la Autoridad Portuaria para el mantenimiento y el aumento de profundidad de calado. La tendencia natural es que cada vez que se realizan estas acciones, la arena tiende de nuevo a rellenar el hueco dragado».

