El festival de música negra "La Grapa" vuelve al parque del Muelle para comenzar agosto

"La Grapa" es el festival de música negra de Avilés y una de las principales citas musicales del año. La novena edición del encuentro avilesino con el soul, el blues, el funk y toda esa amalgama de músicas de raíz afroamericana será el primer fin de semana de agosto, los días 2 y 3, en el parque del Muelle, un escenario que vuelve a formar parte de la historia de este festival que pone a bailar a propios y a extraños. El menú de este año viene cargado de varios platos fuertes con espectáculos de nivel como el que ofrecerá la banda japonesa de funk "Osaka Monaurail", que en esta ocasión vendrá acompañada de una vocalista ya conocida por el público avilesino como Martha High, que fue corista de James Brown durante décadas. Al margen de este bolo que adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, habrá otros cinco más repartidos en dos días. El blues renovado de "King Solomon Hicks" compartirá tablas con el de Néstor Pardo al tiempo que sonarán los acordes más rockeros de la mano de "The Lucky Strokes", el sonido soul rock y funk de "The Agapornis", que también repiten, y "The Real Deal", una apuesta local que bebe de la música estadounidense de los años cincuenta.

Todo ello sonará en "La Grapa" y en el parque del Muelle, un espacio que es "un orgullo" para la organización del festival, según palabras de su codirector, Víctor Velasco, que ahondó además en la calidad del cartel y el compromiso del también codirector, Dani Allman, en la programación de espectáculos de calidad con "bandas de primer nivel para seguir creciendo".

Velasco agradeció además el apoyo del comercio local en la difusión de la cita musical anual con la música negra y auguró un buen festival en el nuevo emplazamiento, todo después de que el año pasado "La Grapa" se desarrollara en la plaza Santiago López. En ese sentido, la concejala de Festejos, Sara Retuerton destacó que el parque del Muelle es un espacio "más seguro" y un lugar que ya alberga más festivales como es el caso de "La Mar de Ruido" que se desarrollará quince días después, de ahí que se optara por el cambio.

Ya en el plano musical, Velasco destacó el "crecimiento" como banda de "The Agapornis" que se ha convertido "en una superbanda" a nivel nacional. Esa banda ya participó en el cartel de "La Grapa" de 2018. Se refirió también al blues de Néstor Pardo y al trío "The Real Deal", "que tiene sangre de Asturias y de Avilés" y ejemplifica, expresó el también responsable de producción del festival, que la cita "da cabida a bandas de calidad" del entorno. Recordó además que uno de los miembros de "The Lucky Strokes", Eddie Roberts, ya visitó Avilés el pasado año con su otra banda "The New Mastersounds".

Los conciertos comenzarán ambos días a partir de las 21.00 horas en el parque del Muelle. Pero su programación no solo se queda ahí, también habrá espectáculos en dos bares, el Semilla Negra y El Prestoso, que serán anunciados próximamente y conforman el complemento al festival, que este año carecerá de sesiones vermú como en citas anteriores. Velasco recordó además que el Muelle contará con puestos de merchandising, una barra y food trucks durante el desarrollo del festival para redondear una cita que va camino de su primera década de vida, que mantiene su mismo estilo y quiere crecer, para celebrar su próximo año por todo lo alto. Pero eso es otra historia. El primer fin de semana de agosto toca volver a vibrar con "La Grapa" en el Muelle.

