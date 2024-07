«La industria tradicional se tiene que transformar», reclaman los ejecutivos de los parques tecnológicos en Avilés

"La industria es la clave, pero se tiene que transformar. La industria tradicional se tiene que transformar alrededor de dos vectores: la sostenibilidad y la digitalización. La industria nueva cambiada –o ayudada a cambiar– con estas nuevas tecnologías es lo que permite que esto tire adelante". Esto lo dice Felipe Romera, que es el presidente de la Asociación de Parques Tecnológicos de España (APTE) que ayer revalidó su puesto al frente de la junta directiva de una organización en la que participa el parque tecnológico Isla de la Innovación, que estos días sirve de anfitrión del Encuentro Ibérico de Parques Tecnológicos, que este año ha llegado a su décimo séptima edición. "En Avilés tenéis de todo, que ya me gustaría a mí...", apostilló Romera, que también está al frente del parque tecnológico de Málaga. "De verdad, tenéis los instrumentos para hacerlo, tenéis enfocado el proyecto de una forma magnífica", añadió Romera que concluyó: "Siempre digo que la suerte es clave en este proyecto, pero que la suerte te pille en una buena dirección. La suerte es estar en una buena dirección y que tengas oportunidades: si no estás ahí, no podrás progresar", concluyó.

Mariví Monteserín, José Luis Vega y Teresa Dolores Mota Ferreira escuchan a Felipe Romera, ayer, en el Parche. / Mara Villamuza

Romera también habló de cómo se tienen que financiar los parques tecnológicos y no le dolieron prendas para confirmar que estas agrupaciones de centros de innovación tienen que existir bajo el empuje de la administración pública."Los parques tecnológicos hay que hacerlos sostenibles y eso significa que no tienen que vivir de los presupuestos, pero eso no es fácil. Tienes que darles instrumentos a los parques para que puedan vivir por sí solos". En este encuentro, además de la APTE participa la Asociación Portuguesa de Parques Científicos y Tecnológicos (TECparques). Sin embargo, continuó Romera, se da la circunstancia de que todos los parques de España están "sostenidos por el sector público".

Aspecto del salón de recepciones del Ayuntamiento de Avilés, ayer, durante la recepción oficial de la alcaldesa Mariví Monteserín.n / Mara Villamuza

Felipe Romera, que es el director general del Málaga Tech Park, el parque tecnológico de Málaga, revalidó ayer en Avilés su puesto como presidente de la asociación que reúne a más de medio centenar de estas instituciones y que ayer por la tarde reunió su asamblea anual que sirvió para renovar el equipo de dirección. Se da la circunstancia de Felipe Romera accedió a la presidencia de la APTE en 1998. "Llevo veintisiete años", reconoció el experto en ciencia e innovación. "Es un honor poder acoger esta asamblea en Avilés", señaló la alcaldesa Mariví Monteserín, que ayer por la tarde ofreció una recepción a los casi setenta representantes de los parques tecnológicos de España y de Portugal en el Ayuntamiento de Avilés.

"Esta es una cita importante porque el momento es importante: estamos viviendo grandísimas transformaciones a nivel tecnológico, científico, social, cultural, económico y todas ellas repercuten en nuestros parques científicos y tecnológicos", señaló Mariví Monteserín cuando tomó la palabra durante la recepción oficial a responsables de la nueva economía que viene por la innovación. "Hemos conseguido una diversificación económica en los últimos veinte o veinticinco años muy importante. Y, aunque todavía sentimos el aliento de algunas crisis –acabamos de vivir una en Saint-Gobain– es verdad que la capacidad de transformación de la ciudad con la industria, el método de trabajo de la colaboración público-privada y, sobre todo, la apuesta por el conocimiento, la innovación y la investigación ha hecho que estemos en un momento en el que podemos captar las oportunidades de futuro", destacó la Alcaldesa.

Tras Monteserín, tomó la palabra Teresa Dolores Mota Ferreira, que sustituyó a Hugo Coelho, el presidente de los parques tecnológicos portugueses que destacó la felicidad de encontrarse en una ciudad como Avilés.

El XVII Encuentro Ibérico de parques tecnológicos continúa toda la mañana de tal modo que los representantes de estos colectivos empresariales se trasladan al Centro Niemeyer. A las 9.00 horas está prevista la apertura institucional a cargo de Teresa Riesgo Alcaide, que es la secretaria general de Innovación del Gobierno de España; Nieves Roqueñí, que es la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Principado de Asturias; Mariví Monteserín, la alcaldesa de Avilés; Orlando Isidoro Afonso, presidente del Instituto Politécnico de Braganza; y Joana Ferreira, directora Regional de Energía del gobierno Regional de Azores.

Acto seguido llegará la conferencia titulada "La investigación en generación de hidrógeno verde", a cargo de David Parra, que viene del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE). Tras él tomará la palabra Joana Ferreira. A continuación está anunciada la mesa redonda "Oportunidades de negocio en Hidrógeno y energía fotovoltaica", que contará con representantes de la Asociación Gallega del Hidrógeno (AGH2), la empresa Mota-Engil Renewing y el centro de I+D de ArcelorMittal en Avilés (ArcelorMittal Global R&D), además de la propia Joana Ferreira.

A las 10.35 horas dará comienzo la conferencia "Supercluster Atlantic Wind", a cargo de Francisco Royano, director de Transferencia Tecnológica del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, IHCantabria. Más tarde, a las 11.20 h., llegará el turno de João Rodrigues, de MobiLab Solutions, con el coloquio "Una aproximación a la importancia de los datos en la innovación y la economía verde". A su conclusión se iniciará la mesa redonda "Oportunidades de negocio en el ámbito del ‘offshore’ y análisis de dato en el ámbito de la industria verde", con la participación tanto de Francisco Royano como de João Rodrigues, así como de Daniel F. Poulussen, de Idonial y de Álex Rodríguez, de Ednu.ai. La mesa redonda "Propuesta de valor en el ámbito de la industria verde" arrancará a las 12.20 horas, con la participación de varios representantes de empresas.

