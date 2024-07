La expansión del Puerto de Avilés va tomando forma. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha dado luz verde a la UTE SATO-Obras con Huarte-Arposa 60 para completar las obras de construcción de una nueva explanada 32.000 metros cuadrados para actividades logísticas en los muelles, ganada al mar, y que emergerá en un año, tras el relleno del actual espacio existente entre el sur del muelle de Valliniello y el muelle de Arcelor.

La obra para unir los muelles de Valliniello y Arcelor arrancará en septiembre / C. Jiménez C. J.

El presupuesto de adjudicación asciende a 8.645.122,70 euros, lo que supone un 11,41% menos del importe fijado en la licitación. La obra está cofinanciada en un 20% por Fondos del Mecanismo "Conectar Europa" de la Unión Europea. La previsión es que los trabajos puedan iniciarse los primeros días de septiembre. En esas primeras semanas se realizarán fundamentalmente labores de dragado, relleno de la lámina de agua con material pétreo, demoliciones, excavaciones y retirada de servicios existentes en la zona de tierra.

El muelle Valliniello, situado en la margen derecha de la ría, viene registrando en los últimos años un incremento significativo de sus tráficos portuarios, en particular en los relacionados con el sector eólico marino (on shore y off shore), lo que se traduce en una demanda creciente de espacios tanto en la zona de muelle como para acopio de mercancías.

A esta necesidad, que ya figura en el Estudio para Expansión del Puerto de Avilés de diciembre de 2021, se dará respuesta mediante la ampliación del espacio logístico. Ello permitirá, en palabras del presidente de la Autoridad Portuaria, atender las demandas "presentes y futuras" para poder, "no sólo aprovechar las nuevas oportunidades de negocio, sino mantener los tráficos que a día de hoy se encuentran consolidados", remarcó Santiago Rodríguez Vega.

Actuación en Raíces

Asimismo se será el presidente de la Autoridad Portuaria también quien asumirá, por delegación del Consejo del Puerto, la aceptación de la propuesta de la mesa de contratación referida a actuación en varios pilotes del muelle de Raíces, que permitirá afianzar una zona que requiere de intervención. Esta delegación permitirá responder a la necesidad de adjudicar e iniciar las obras a la mayor brevedad –sin esperar a la próxima sesión del Consejo prevista para septiembre– ya que cuentan con un 20% de cofinanciación de fondos del Mecanismo "Conectar Europa" del órgano comunitario.

El presupuesto de licitación de estos trabajos es de 1.154.005 euros y cuentan con un plazo de ejecución de ocho meses, como ya publicó este diario. Se repondrán las piezas dañadas de la parte inferior del tablero y se actuará en 52 pilotes (de un total de 154) con el objetivo de alargar la vida útil de este muelle y asegurar su plena explotación en condiciones de seguridad. En 32 de estos pilotes se repondrá su tramo superior y en los 20 restantes se corregirán patologías superficiales.

Durante la reunión del consejo de administración de ayer también se aprobó la renovación de la designación de representantes de la Autoridad Portuaria en el Patronato de la Fundación Niemeyer. En este punto fue renovado Ramón Muñoz-Calero García, director de la Autoridad Portuaria, que se suma a Santiago Rodríguez Vega como representantes ambos en el citado órgano.

El Puerto es una de las entidades públicas que sustentan el presupuesto del complejo cultural de la ría. Hace más de un lustro que la secuencia de la contribución pública al Centro Internacional Óscar Niemeyer se mantiene igual: Gobierno del Principado, 750.000 euros –con la excepción del ejercicio 2023 que subió a 900.000 euros–; Ayuntamiento de Avilés, 300.000 euros; Autoridad Portuaria de Avilés (y ahora también Ministerio de Cultura), 100.000 euros. A su vez, el patronato también cuenta con la contribución de representantes del sector privado como el Grupo Daniel Alonso y Asturiana de Zinc.

En la constitución de la Fundación Centro Cultural Óscar Niemeyer figuraba como sede de la entidad el faro de Avilés. Con fecha de 24 de octubre de 2006 se integraba como miembro nato del citado órgano de gobierno en la Fundación Niemeyer la Autoridad Portuaria de Avilés.

El director del Puerto se suma al patronato del Centro Niemeyer

