"El compromiso con el transporte público es primordial", asegura Calvo

"El compromiso con el transporte público es primordial para nosotros". Los vecinos de Avilés tienen, desde ayer, una línea directa de transporte público con la playa de Xagó, en Gozón, gracias a una iniciativa del Principado, que ha desarrollado un sistema de lanzaderas a diferentes puntos de interés del territorio astur. En la comarca avilesina habrá dos de ellas, una hasta el arenal gozoniego y otra que unirá Luanco con Verdicio. Alejandro Calvo, consejero de Fomento, destacó que este es un servicio muy reclamado por vecinos y turistas y aseguró que la voluntad del gobierno "es ampliarlo". "El impulso que estamos haciendo no tiene vuelta atrás", sostuvo.

"Estamos poniendo en marcha dieciocho nuevas rutas en espacios de gran afluencia turística, como es el caso de estas dos playas", indicó Calvo, quien cree que el servicio de autobuses a los diferentes arenales es "muy accesible y tiene las suficientes frecuentas para que la gente no tenga que utilizar su vehículo particular". "Esperemos que esto ayude también a que no haya problemas ni de tráfico ni de aparcamiento", añadió el consejero, que detalló la frecuencia del servicio, cada dos horas y que está incluido en la tarjeta "Conecta", por lo que los ciudadanos que dispongan de ella tan solo tendrán que pagar 0,45 euros por cada viaje.

Calvo quiso animar a todo el mundo a que utilizase este servicio, ya que "es un producto muy interesante para el turismo de una ciudad como Avilés". "Avilés es una ciudad con una influencia amplia y esto nos permite aprovechar los servicios que hay dentro de la comarca y que, la gente que se quede en Avilés, también pueda acceder a otras zonas", detalló el socialista, quien aseveró que el compromiso del gobierno de Asturias con el transporte público es "primordial", además de que medidas como esta ayudan a otro de los retos que tienen, la sostenibilidad.

El consejero de Fomento destacó la labor que está realizando Avilés en materia de reducción de emisiones y la puso por encima de las otras dos grandes ciudades asturianas, Oviedo y Gijón. "Es un ejemplo de cómo trabajar en mejorar la movilidad con las nuevas rutas de transporte público", aseveró Calvo, quien cree que el resto de grandes localidades "va a tener que comprometerse y acelerar" si no quiere perder la oportunidad de tener ayudas por parte del gobierno central.

Pelayo García, concejal de Movilidad, Medio Ambiente y Participación del Ayuntamiento de Avilés, cree que la iniciativa del Principado tiene "plena sintonía" con la idea política de los ayuntamientos de la comarca de Avilés, por eso es algo que reciben con los brazos abiertos. "Esto refuerza la apuesta que estamos haciendo por el transporte público y ofrece unos servicios que hasta ahora no se daban", indicó el edil, quien destacó que Xagó es uno de los arenales al que más acuden los avilesinos, "por lo que mejorar los medios de acceso y evitar problemas con el aparcamiento favorece que más gente pueda venir hasta aquí".