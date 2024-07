Un barrio de Avilés no pega ojo por las noches y la causa es un animal: descubre cuál

La Policía Local de Avilés ya tiene dos quejas vecinales. Las dos en la misma semana y las dos por lo mismo: un ruido molesto y regular que se empieza a escuchar cada día pasadas las diez de la noche y que no se detiene en toda la madrugada. "Un coñazo", resume una clienta del mesón Astur, entre el parque del Carbayedo y la calle Cervantes. Un ruido pertinaz que no deja dormir. O es un pájaro o es una máquina, se especula.

Los agentes policiales, escudriñan con linternas y con la ayuda del dueño del bar, buscan un pájaro, apuntan a las copas de los árboles buscando el origen de ese ruido inacabable. No dan con él. No está claro de qué pájaro se trata.

La naturaleza animal del ruido está clara y se descubre con la segunda queja. Un hombre para a una patrulla que pasa por la zona en ese momento y vuelta al lío: que es un pájaro, que no para, que es como un martillo pilón. Ya se sabe de dónde viene, pero el éxito del segundo safari es el mismo: el pájaro sigue incansable con su tiuu tiuuu a intervalos regulares...

–¿Pero qué coño es eso? –se indignan en una mesa de la terraza del mesón.

Y es que se trata de un ruido como metálico y regular, como de exceso de volumen en la campanilla de un semáforo sonoro para invidentes. "Pero es que por aquí no hay ningún semáforo de esos", aclara otro, en la mesa de al lado.

Y tiene razón: el ruido incansable e intermitente que se escucha desde hace semanas no viene de ningún semáforo, no viene de ninguna máquina, no es la sirena de ningún barco. "Es un coñazo", resumen, en todo caso, en la barra del mismo bar.

Mientras, en la terraza, una familia, en silencio, contempla la discusión entre de bar y zoológica mientras termina la cena: esa noche hace bueno. Un rato después, sin embargo, la concluye: por fijar el criterio de autoridad, comunica al personal que ha grabado con el móvil el ruido pertinaz de un submarino como llamando a combate. Explica que esa grabación se la ha mandado a un amigo ornitólogo y este, en la distancia, escuchando un ulular tan característico como el de todas las noches dicta sentencia:

–Es un autillo europeo– determina.

El autillo europeo es un pequeño búho, tan pequeño como que no pesa más de 100 gramos y apenas supera los 20 centímetros de longitud. O sea, un pajarín de nada cuyo plumaje, además, se camufla con la noche de tal modo que lo hace invisible.

Así que es normal que nadie –ni los policías y sus linternas; ni los vecinos y sus lamentos– pueda dar con la rapaz que se ha quedado en el Carbayedo a pasar el verano.

La discusión sobre el origen del ruido pertinaz ya no tiene sentido. Alguien, sin embargo, pone sobre la mesa que "a lo mejor es un chotacabras". No consigue el aplauso de nadie del respetable, pero alguien busca en internet: "El canto del macho consiste en un traqueteo constante audible a considerable distancia, un rrurrrrrurrrurr parecido al lejano ronroneo de un motor. El reclamo de llamada en época de celo es un kruit. A menudo, genera también un sonido producido al chocar las alas, semejante a un chasquido seco", se lee en Seo.org. "Se parece más al autillo europeo", aclara uno que compara el ulular que se escucha en el parque con el ulular de la grabación recogida en la web. En todo caso, nadie está seguro del todo. Nadie ha visto al pájaro en cuestión (lo suyo es la noche): únicamente lo ha sentido (oído). De hecho lo sienten todas las noches, cuando las cenas están terminando en la terraza.

El apego de Asturias por los búhos desubicados viene de lejos. En otoño de 2021, aparecieron en la comarca una pareja de búhos nivales: los blancos, los de Harry Potter. Son pájaros bastante mayores que el presunto culpable del desvelo estival del Carbayedo. Tiene, de hecho, sesenta centímetros y una envergadura de hasta metro y medio. En aquel caso, procedía del Círculo Polar Ártico. El autillo europeo, sin embargo, es más propio de la península Ibérica. "Pero, sobre todo es un coñazo", insiste el personal.

