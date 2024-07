El Celta de Vigo, equipo de la Primera División española, ha organizado uno de sus campus futbolísticos de verano en la localidad castrillonense de Raíces. Esto ha sido posible gracias a la estrategia del equipo gallego de colaborar con equipos modestos. Ayer fue el último día de talleres y entrenamientos y se obsequió a los setenta participantes con un diploma en una ceremonia de clausura a la que acudieron los familiares de los apuntados.

El Celta de Vigo echa "raíces" futbolísticas en Castrillón / Pelayo Méndez

El Celta concede el premio "Afouteza" a modo de broche de oro de estas semanas de iniciación y perfeccionamiento de la práctica del fútbol. En el caso de Raíces este galardón se iba a otorgar al niño que más hubiese destacado durante la semana de tecnificación, a juicio de los responsables de la cantera enviados por el club vigués. El joven elegido visitará las instalaciones de A Madroa (la ciudad deportiva del Celta) y, una vez allí, entrenará durante una semana junto a otros niños de su edad. Si su rendimiento convence a los entrenadores celtistas, podría pasar a formar parte de las categorías inferiores del club.

Una visita de la directiva castrillonense a la ciudad deportiva del Celta fue el primer paso para llevar a cabo este proyecto. "Empezamos a hacer un seguimiento de su forma de trabajar. Desde noviembre intercambiamos correos electrónicos intentando llegar a un acuerdo para realizar el campus aquí y, al final, se dieron las circunstancias para poder llevarlo a cabo", explicó Javi Galache, responsable de la escuela de fútbol del C. D. Raíces.

"Raíces es el sitio perfecto para lo que un entrenador con vocación busca. Nos hemos encontrado con un club bien organizado, con unos dirigentes cargados de ilusión y con una población muy hospitalaria. Este club tiene muchas ganas de crecer", afirmó Blas Charlín, coordinador de la escuela de fútbol del R. C. Celta.

"Hemos podido trabajar con niños que tienen los conceptos básicos muy bien asimilados. Las habilidades técnicas están entrenadas y los aspectos motrices, también. Hay mucho nivel", piropeó el coordinador celeste.

Los chicos que llevan muchos años vinculados al club fueron los que más disfrutaron de esta semana de fútbol de alto nivel, según los técnicos del Raíces. "Han podido aprender de algunos de los mejores preparadores de fútbol base a nivel nacional. Estamos muy agradecidos. Ha sido una gran oportunidad, tanto para los niños como para nosotros. A nivel táctico se nota que tienen más conocimientos que nosotros; es un paso de gigante para todos", comentó Adrián Millán, vecino de Raíces y entrenador del juvenil “A” del club de la localidad.

Así ha quedado atado el primer lazo de amistad entre el R. C. Celta y el C. D. Raíces. Ambos clubes mantendrán el contacto. "Hace ya meses que desde Vigo nos asesoran en temas de metodología de trabajo y nos dan pautas para que intentemos implantarlas aquí. El contacto es prácticamente diario", explicó Javi Galache, ilusionado con una alianza que hará crecer al C. D. Raíces.

Suscríbete para seguir leyendo