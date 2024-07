El PP, sobre el gobierno bipartito avilesino: "El PSOE ha fagocitado a Podemos e IU"

Pocas veces en la historia democrática la composición de la corporación municipal avilesina estuvo más equilibradamente sesgada entre fuerzas de distintos signo político como en el presente mandato, caracterizado por un gobierno de coalición de izquierdas al que apoyan trece concejales y que tiene enfrente a una oposición formada por el PP (nueve concejales) y Vox (tres concejales). Dado este reparto de fuerzas casi simétrico, no es de extrañar que al balance optimista y positivo que hicieron este jueves el PSOE y Cambia del primer año del Pacto de la Fruta –el que les unió en 2023– las fuerzas a la derecha del espectro político hayan opuesto reparos y expresado quejas y preocupaciones por los efectos de las políticas del bipartito.

La portavoz del grupo municipal del PP, Esther Llamazares, centró su lectura del primer año del pacto de izquierdas en los firmantes del mismo. "Dada la cordialidad, la familiaridad y la celebración que han manifestado con un acto público, uno se pregunta si el PSOE y Cambia Avilés están pensando en unirse en un partido único. Lo cierto es que están unidos por el folklore y la folixa. Y porque Cambia Avilés ha cedido en absolutamente todo lo que antes defendía como oposición de forma manifiestamente beligerante", manifestó Llamazares en alusión a la reciente escenificación de la buena salud del Pacto de La Fruta.

"El PSOE está fagocitando a Cambia Avilés; y estos últimos se lo están permitiendo, no sabemos si con el beneplácito de los afiliados de ambos partidos, pero así está siendo. Suponemos que, tal como venden la facilidad para alcanzar acuerdos, el pacto puede ser el germen de la integración de Podemos e Izquierda Unida en el PSOE", continuó la edil del PP.

Llamazares puso algunos ejemplos del cambio de actitud de los partidos integrado en Cambia Avilés desde que forman parte del gobierno avilesino. "Han pasado de llevar a los juzgados el ‘atraco del agua’ [en referencia a la privatización del servicio público de abastecimiento de agua], como ellos mismos lo llamaron y escenificaron, a aprobarlo en el Pleno de forma conjunta con los socialistas. Han cambiado todas las banderas que lideraban para cedérselas sin ningún pudor al partido de la alcaldía. Otro ejemplo es el festival de reggaeton".

El PP también censura a Cambia Avilés haber pasado de criticar la existencia de cargos de confianza a "asumirlos y solicitarlos". Así, "hemos pasado de cuatro a siete cargos de confianza. Como ejemplo, antes teníamos un área de Cultura y Festejos sin asesor y ahora tenemos un área de Cultura con concejal y asesor, y un área de Festejos con su asesor y su concejal".

¿Para qué ha servido la formación de este gobierno de coalición?, se pregunta el PP. "No lo tenemos claro si pensamos en Avilés pero si pensamos en clave política, ha servido para intercambiarse cromos y para que Cambia Avilés se eche al hombro todas las pesadas mochilas que soporta el PSOE".

Llamazares dice lamentar que el Ayuntamiento de Avilés haya "perdido el criterio y la riqueza de un partido político como fue Cambia Avilés en la oposición, donde defendía un programa –el suyo– y una filosofía, que parecen haber olvidado. El problema puede venirles en las próximas elecciones, para las que habrán defraudado a quienes de verdad creían en el proyecto que les vendieron durante la campaña electoral. Nos queda por ver cómo escenifican que son dos partidos distintos. Ahora mismo, hay tres partidos en el gobierno haciendo lo que quiere el PSOE y, entre los tres, nos presentan mes a mes sesiones plenarias vacías de contenido. No hay, pues, trabajo real. Esperemos que las consecuencias no las pague Avilés".

Arancha Martínez Riola. / Pablo Solares

Vox apela al "realismo"

Arancha Martínez Riola, la portavoz municipal de Vox en Avilés, hace hincapié en que las políticas del bipartito de izquierdas "están dejando a Avilés sin comercios" en que "las ciudades de ‘todo a quince minutos" son una ficción, espacios idealizados para personas con una salud envidiable y no una para una localidad envejecida como la nuestra" y en que "los aparcamientos disuasorios sirven para disuadir sí, pero de la posible visita de gente a nuestra ciudad". Vox ataca también las políticas de vivienda del bipartito "porque no tienen explicación, ya que la concejal pertinente se dedica, cada vez que se le pregunta, a leer un catálogo propagandístico sin dar explicaciones de como pretende llegar a lo que dice". Por todo lo anterior, Vox justifica su rechazo "a todo lo destructivo que pretenden el PSOE y Cambia, porque queremos una ciudad próspera con negocios y con turistas a los que acoger en una ciudad de primera, no de última fila".

Según Martínez Riola, "nuestra prioridad siempre ha sido y seguirá siendo el bienestar de los ciudadanos de Avilés. Agradecemos la confianza depositada en nosotros y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando incansablemente por una ciudad mejor, más segura y próspera. Seguiremos adelante con la misma dedicación y esfuerzo, luchando por los intereses de nuestros vecinos y proponiendo soluciones reales a los problemas que enfrentamos".

Suscríbete para seguir leyendo