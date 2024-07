Urge una intervención en Urología: "Llevo 23 cólicos en diez meses"

Jorge Blázquez Rodríguez lleva diez meses en un sinvivir, este trabajador de una auxiliar de Asturiana de Zinc ha contabilizado hasta un total de 23 visitas al servicio de Urgencias del Hospital Universitario San Agustín (HUSA) de Avilés a lo largo de estos meses. Está a la espera de una intervención que no acaba de llegar y clama a los cuatro vientos por acabar con el suplicio de dolores que sufre a diario como consecuencia de unas piedras en el riñón, que traen consigo tantos cólicos como visitas a Urgencias del hospital avilesino. Los calmantes, detalla, no son suficientes para aliviar el dolor que siente y que le impide desplazarse con normalidad desde que el pasado mes de septiembre sufriera el primero de los cólicos. "Mi vida en estos meses es de casa al hospital y de vuelta a casa y en agosto va a hacer un año de todo esto", apunta el castrillonense de Raíces, al que le colocaron un catéter "doble J" "que es un tubo entre el riñón y la vejiga –para intentar eliminar los cólicos– pero, sin embargo, el problema sigue igual". Blázquez recurre al periódico para dar a conocer su problema, para denunciar en primera persona las largas colas en la lista de espera del Hospital San Agustín "y más aún en Urología".

"Estoy ya desesperado, no aguanto más esta situación y cómo no me llamen en julio, no sé que va a pasar, llevo mucho tiempo esperando", apunta Jorge Blázquez, que detalla que los medicamentos que ha tomado desde la fecha en la que le diagnosticaron las piedras en el riñón no acaban de hacerle efecto para poder desahacerlas primero y después eliminarlas. "Me dijeron que con pastillas se deshacían pero aquí sigo igual", lamenta el hombre que si camina más tiempo de 50 minutos "orina sangre".

Jorge Blázquez ha contabilizado 23 visitas a Urgencias al San Agustín en los últimos diez meses. "Debo ir tres veces al mes como mínimo y ya conozco a todo el mundo en Urgencias, tengo que decir que la atención siempre ha sido muy buena pero los dolores son los dolores", afirma.

Ya ha pasado el preoperatorio hace dos meses y se planteó incluso escribir al Defensor del Pueblo para exponer su caso porque, dice, no aguanta más. "Solo pido una intervención, nada más, y que si no se puede me deriven a otro centro hospitalario o clínica", comenta el castrillonense, que sufre en sus propias carnes la falta de profesionales médicos en la región. "Estoy como preferente en la lista de espera, sin embargo la fecha de intervención no acaba de llegar", indica el afectado, que teme que llegue antes la consulta con el tribunal médico para la evaluación de su baja laboral que el día de la esperada operación.

"Cómo no me llamen para operar este mes, tendrá que ser para septiembre como mínimo", sostiene el castrillonense que urge más agilidad en las listas de espera del Hospital Universitario San Agustín.

