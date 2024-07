Felipe Romera, experto en innovación: "Todo el mundo debería saber inglés y programar, los dos lenguajes de la vida"

Nacido en Soria en 1954, Felipe Romera es toda una institución en la I+D+i. Dirige el Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga desde 1990. Desde 1998 es además presidente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) que esta semana celebró su asamblea anual en Avilés en el marco del Encuentro Ibérico de Parques Tecnológicos. Romera fue miembro del Consejo Asesor para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología en representación de APTE (2001-2004). Y fue presidente de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía de 2005 a 2015. Al mismo tiempo ha tenido y tiene cargos en la Asociación Internacional de Parques Tecnológicos (IASP). Es Ingeniero de Telecomunicaciones por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid. Tras terminar sus estudios trabajó en Ericsson y Fujitsu, realizando labores de diseño de productos de telecomunicaciones. Es miembro del Consejo de Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones y académico de número en la Academia Andaluza de Ciencia.

–Usted ha defendido desde los inicios de APTE que la base de la innovación es cooperar en lugar de competir, ¿lo mantiene?

–Claro. Es que la innovación es un proceso empresarial y lo que cambia a los países. España hace 35 años era el sexto país mundial en PIB absoluto, ahora somos el 15.º. ¿Qué ha pasado? España ha crecido mucho en este tiempo, pero otros más porque han innovado más, que es el elemento diferencial. La innovación no es la Ciencia y en este país nos hemos confiado en que poniendo dinero en la Ciencia, que hay que poner, se iba a desarrollar más la innovación y no es verdad. Poniendo más dinero en la Ciencia se desarrollar más Ciencia pero la trasferencia no se produce, porque la Ciencia es global y la innovación es local. Por eso la innovación más potente no es la que pueda hacer una sola empresa sino la que pueden hacer las empresas en cooperación. Y luego la innovación, en todos los países, es un tema muy público. Lo han hecho los americanos con la Nasa. Las empresas no quieren subvenciones, quieren contratos.

–Luego la I+D+i depende de la apuesta desde lo público…

–Desde los Parques lo que queremos es fomentar la cooperación pero para que exista cooperación empresarial, proyectos y que unas empresas con otras desarrollen propósitos conjuntos, ha de haber una apuesta de Gobierno.

–¿Cuál es la realidad de los parques tecnológicos en España?

–Vamos aumentando tanto en número de empresas como en facturación y también ha crecido mucho la I+D, un 11%. En 2023 los 51 parques españoles facturaron un 15% más que el año anterior y el empleo también refleja una tendencia positiva.

–Respecto al empleo, ¿los requerimientos del sistema de innovación se corresponden con el talento formado?

–Simplificando, no. No hay nadie que esté a la altura de las necesidades de las empresas, luego significa que hay que formar a la gente que sale de las FP y de las universidades para que se acomoden a las necesidades empresariales. La tecnología corre más que la capacidad del sistema público y privado para adaptarse. Pero eso no es un trauma. Simplemente hay que ver procesos de adaptación para que la gente entre más fácilmente en el mercado laboral, porque la formación es la clave. Por eso hay que tener personas flexibles para que puedan ingresar en el mercado laboral. Otro problema es que las chicas no quieren estudiar carreras STEM.

–¿Se han puesto los mecanismos para salvar ese obstáculo?

–Desde los 8, 10 o 12 años las mujeres deciden lo que van a ser y quieren ser lo que ven: maestras, enfermeras, médicos, juezas, abogadas… carreras que están próximas a ellas, pero ¿ser programadoras? No. Y es porque no existen referentes. Para entrar en las tecnologías digitales hay que saber dos cosas: inglés y programar, que son como dos lenguajes de la vida porque esto de las tecnologías digitales no va solo de ingenieros. Abogados, médicos, filósofos… todos necesitan la tecnología.

–No obstante, se insiste desde diferentes ámbitos que la inversión en Ciencia en España es todavía escasa…

–Y es verdad. Pero se ha hecho una ley de la Ciencia y la Innovación que, en la parte de Ciencia es bastante digna, pero en la I+D+i no vale para nada. Le dije a la ministra que quitara lo de Innovación. Si se analiza lo que se ha hecho en los 10 o 15 últimos años, la innovación pasó de ser una palabra desconocida a una palabra que estaba en todos los discursos políticos y, de tanto usarla, dejó de tener sentido. Luego se introdujo también en la acción, además de en el discurso político, y entonces llegó la Estrategia de Ciencia e Innovación y ahora todo es I+D+i y ha sido utilizada por los científicos diciendo que ellos hacen I+D+i, pero no es verdad. No necesariamente la ciencia provoca innovación pero se la han apropiado de forma que las políticas de innovación derivan de las políticas científicas y eso no es así, por eso digo que la innovación en España es muy mala.

–Usted, que ha visto crecer el sistema de I+D+i español a través de MálagaTechPark a lo largo de estas tres décadas, ¿cuál es el camino acertado para innovar?

–Nosotros tenemos allí muchas empresas y multinacionales y durante la pandemia se me ocurrió resucitar una antigua asociación de empresarios del parque. Nos reunimos por videoconferencia, se apuntaron todos, curiosamente, era esa época de entusiasmo y me di cuenta de algo que llevaba 30 años esperando que hubiera pasado y no pasó: que era que las empresas pudieran cooperar. Ahí empezaron a organizarse, a crear grupos y determinar sus necesidades. Y de todos esos grupos se empezaron a organizar proyectos por valor de 400 millones de euros que se presentaron a los fondos Next Generation. Esa es la mecha, contar con un instrumento que dé valor de la innovación y a la cooperación.

–¿Y cuál es, pues, el elemento identificativo del sistema de innovación español?

–En uno de aquellos grupos de trabajo que conformamos fruto de aquella asociación durante la pandemia nos hemos centrado en la microeléctronica, porque hoy todo lleva chips y ante la idea de que Europa hubiera perdido el camino de los chips nos colamos ahí para preparar proyectos. Y con todo eso estamos intentando vertebrar el ecosistema innovador, con empresas que lideran mercados pero que cooperan entre sí. Una empresa, por muy multinacional que sea, no puede llegar a todo. Hoy la tecnología está cambiando todo de una forma brutal y desde nuestro ecosistema local nos gustaría que hubiera cosas en otros sitios para poder cooperar. Ese debe ser elemento identificativo.

–¿Qué observa en Asturias?

–Veo un gran polo de innovación, y Asturias está muy bien, cosa que no se cree nadie, y eso es porque tiene un factor estratégico que es la industria aunque también ha hecho mucho daño con sus reconversiones. Pero, ahora, de pronto, la industria es la niña bonita y Europa apuesta por ello, pero no por una industria cualquiera, sino una industria muy relacionada con la sostenibilidad y la innovación. Y ahí Asturias está en el centro. Avilés, por ejemplo, yo la recuerdo hace muchos años, como una ciudad oscura, triste, sucia, y de pronto llega una ciudad maravillosa, limpia, clara, fantástica para vivir, y en un proceso de intentar la conexión de la innovación y la sostenibilidad para hacer crecer a las industrias que están aquí y eso significa estar en el centro de lo que reclama Europa. Pero no es para siempre, son ventanas de oportunidad. Y lo veo aquí, en Avilés, en Gijón, en Oviedo… en una región pequeñita, donde el futuro pasa por hacer sostenibles también las ciudades.

–¿Se produce en el Principado esa cooperación de la que hablaba como pilar de la innovación?

–Seguro que no. Son tres ciudades magníficas, pero desde fuera son tres "cagaditas". ¿Dónde está Asturias como región innovadora? Vete a Alemania con Sekuens, y se preguntarán: ¿eso qué es? No existe marca de región en Asturias, y como no hay marca cada uno hace lo que puede, que está muy bien. He visto el nacimiento del Parque de Llanera, la Milla del Conocimiento de Gijón y Avilés que está fenomenal. La evolución ha sido fantástica. Existe un ecosistema de innovación, para la dimensión de región, de los mejores de España, pero son 3 ecosistemas de innovación. Y eso es malo. Para cada uno es bueno, ¿pero si estuvieran juntos y el sistema de innovación fuera Asturias? No se ven los vínculos entre ellos y Asturias no se ve como un único ecosistema de innovación teniendo tres muy brillantes, que es difícil lograrlo. El punto diferencial de todo es la industria, que da vida porque produce mejores sueldos, servicios y es un tractor. Pero, la industria, o se hace innovadora y sostenible, o tiene que cerrar.

–A escala nacional, ¿podemos hablar de un sistema de innovación como un auténtico Silicon Valley?

–No me gusta la palabra, porque cada uno es Silicon Valley a su estilo. Al final las empresas van donde está la gente en proximidad. La empresa no quiere un teletrabajador a 2.000 kilómetros, quiere gente estable, si no hay roce, no hay cariño y la clave es sentir que la empresa se preocupa por ti no solo con un salario que te paga. La calidez es un valor, pero no exclusivo.

–¿El sueño de la I+D+i del siglo XXI es el hidrógeno verde y las baterías?

–La industria es la clave. Una inversión industrial irá donde exista talento y en Asturias existe una masa crítica industrial de alto valor. Pero Asturias no se ve hacia afuera. Nosotros nos llamamos Parque Tecnológico de Andalucía y, cuando íbamos por el mundo, no entendían nada. Hemos cambiado a MálagaTechPark y eso lo entiende toda la gente, no hay que dar explicaciones, y eso también es crear marca. Porque la marca es valor y visibilidad.

