Un marinero asturiano agrede con un hacha a cuatro personas en Ibiza y deja a una de ellas muy grave

Un joven, de unos 28 años y origen asturiano, agredió en la pasada madrugada a cuatro personas en el puerto de Ibiza. La Policía Nacional investiga los hechos y qué pudo motivar tan bárbara reacción del agresor asturiano, natural de Luanco y que llevaba tres o cuatro años haciendo la temporada en la isla, como indican compañeros de la compañía marítima Trasmapi. Tres de los heridos no sufrieron lesiones de gravedad y ya han recibido el alta, pero un cuarto, un hombre de 65 años, recibió un hachazo en la cabeza y se encuentra grave en el hospital de Can Misses.

"Cuando me han dicho que había sido él, no me lo podía creer", comenta todavía sorprendida (hacía cinco minutos que le habían contado lo sucedido) la dependienta de uno de los establecimientos situados frente a los muelles de atraque.

Algo parecido expresa otro marinero que amarraba, la mañana tras el suceso, una embarcación de Formentera Lines. "Hacía tres o cuatro temporadas que trabajaba en Ibiza, siempre era educado conmigo y súper alegre", añade analizando todavía el por qué de lo sucedido. Se estudia si el joven podría haber consumido drogas y si fue eso lo que influyó para que, en un momento dado, reaccionase de esa manera.

La incredulidad es general este domingo alrededor de la estación marítima, donde el rumoreo de la agresión se extiende a través del boca a boca de marineros, camareros, vendedores y otros trabajadores de la zona.

Detenido por un presunto delito de homicidio

Los agentes detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa después de que intentara también agredir a los policías, que tuvieron que inmovilizarle con un táser, como detallan a este diario varios testigos presenciales.

La Policía Nacional de Ibiza continúa investigando los hechos sobre el terreno. Durante la madrugada de ayer, la Policía Científica acudió al puerto para realizar averiguaciones y este mañana, varios agentes han vuelto para interrogar a los trabajadores y testigos.