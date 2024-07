"No sirven disculpas ante la pérdida de 886.000 euros para la FP de Avilés", critica CC OO

El Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Avilés no dispondrá de los 886.000 euros que en 2022 se habían anunciado para el desarrollo de la formación en ciberseguridad, entre otros asuntos. La consejería de Ciencia, Innovación y Universidad, detalló que la pérdida de ese momento estaba relacionado con la "complejidad administrativa" y los plazos marcados por el Ministerio de Educación para ejecutar esos fondos asignados, entre otros asuntos. Para intentar enmendar el error que supone perder esos ingresos, la consejería prevé destinar una partidas de 90.000 euros el próximo años para el CIFP Avilés, que es el centro con más alumnado de la comarca de Avilés y uno de los punteros en el sector. La Unión comarcal de Comisiones Obreras de Avilés fue clara: "No sirven disculpas para un error como el que se ha producido con el CIFP de Avilés y la excelencia en ciberseguridad que tanto costó conseguir. Lo que nos parece una broma de mal gusto es que alguien compare 900.000€ con 90.000€ euros con lo que parece pretenden parchear sus vergüenzas. Ya son varias las casualidades, por cierto, siempre negativas cuando afectan al CIFP de Avilés", resumió el secretario comarcal del sindicato, José Manuel Rodríguez Baltar.

En el plano político, la pérdida de ese montante ha sido vista desde diferentes prismas, desde la esperanza a conseguir otros fondos que ayuden a mitigar esa pérdida hasta directamente críticas a la gestión del gobierno del Princiado. Así, Manuel Campa, que es el portavoz municipal del PSOE, destacó que el "firme" compromiso de la consejería de Ciencia "en la potenciación de la especialización del CIFP Avilés en temas de seguridad siendo un eje estratégico de Asturias". "Por ese compromiso firme, van a buscar nueva financiación, confíamos en ello", agregó Campa, que lamentó además los "problemas administrativos" que derivaron en la actual situación, de un proyecto desarrollado pero sin ejecución.

La portavoz del PP, Esther Llamazares, manifestó que la pérdida de estos fondos para la formación en ciberseguridad del antiguo Maestría está relacionado con "esa amplia hemeroteca de logros obtenidos en Avilés que luego nunca se obtienen, de proyectos que se anuncian hasta la saciedad que nunca se materializan y noticias que se celebran siempre mucho antes de que haya algo que celebrar. La historia se repite". "El sinsentido crece día a día, pero el humo se expande a la velocidad de la luz...", añadió la portavoz municipal del PP y también diputada nacional, que concluyó: "La complejidad administrativa existe con absoluta seguridad, pero ¿será exactamente igual de complicada para todos o no?".

David García, que es el portavoz municipal de Cambia Avilés, tildó de "mala noticia" para Avilés la pérdida de esos fondos: "La complejidad administrativa y burocrática es un escollo para el desarrollo de proyectos y sobre todo en algo tan importante como es la educación pública y en nuestra ciudad donde la FP es referente". García, que también es secretario general de Podemos Avilés, reclamó "agilidad y eficacia" para desarrollar proyectos "beneficiosos para la ciudadanía". "Exigimos el compromiso de que se vaya a buscar nueva financiación", remató el portavoz de Cambia Avilés.

"A pesar de que al gobierno del Principado se le llena la boca con alabanzas a la Formación profesional y la capacidad de innovación de Avilés, demuestran lo poco que les importa la educación de los jóvenes", sostiene Arancha Martínez Riola, portavoz municipal de Vox Avilés, que tildó de "dejadez e irresponsabilidad" la pérdida de una dotación "que habría supuesto la profunda transformación de un centro puntero no solo en la comarca si no en Asturias". Martínez Riola destaca además que la consecuencia de no ejecutar los 886.000 euros en el programa de ciberseguridad del CIFP "es otra demostración más de la ineptitud del gobierno del señor Barbón para ejecutar los fondos europeos de los que constantemente hace gala". Por ello, Vox pide depurar responsabilidades y una explicación al gobierno local del papel del gobierno autonómico en esta materia.

