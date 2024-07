Iván Rotella y Ana Fernández: 20 años haciendo pedagogía sexual sin tabúes

Ana Fernández e Iván Rotella son sexólogos y como tal llevan décadas educando sobre la sexualidad, asesorando sobre las relaciones sociales y defendiendo el respeto a la diversidad. Esta mañana abren en el palacio de Maqua la vigésima edición del curso de verano sobre sexología de Avilés, que lleva por título: "Divulgar la sexología: el desafío sexual". Precisamente, la divulgación científica y humanística es la tarea que se vienen marcado desde sus inicios ambos sexólogos para desmontar clichés y tirar por tierra aquellos argumentos "de quienes piensan que la sexología son cosas que ‘se hacen’ cuando, en realidad, se trata de ahondar en el ‘quiénes somos’", reflexiona Rotella, que profundiza más: "(La sexología) está relacionada con nuestros genitales, sí. Pero las personas no somos genitales, tenemos genitales que no es lo mismo. Hablamos de personas que conviven, de educación para la convivencia". Hablan de todo a esto ante decenas de noticias periodísticas, entrevistas y reportajes de LA NUEVA ESPAÑA que ayudan a resumir las dos décadas de vida de este curso de verano en titulares, veinte años en los que se ha hablado casi de todo y sin tabúes, desde el deseo hasta la atracción, y todo pasado por el tamiz de los buenos tratos.

Ambos se detienen en destacar lo que ha ocurrido en estos últimos veinte años, los mismos que cumple el curso de verano, en el campo de la sexología. "Creemos que se ha conseguido que se sepa lo que es nuestra profesión y para qué sirve", indica Ana Fernández, que entiende que "para hablar de sexología hay que hablar de amor y de relaciones, de cómo expresamos nuestros deseos, de nuestra erótica, del ars amanti, de la amatoria... Sexualidad es a sexo lo que personalidad a persona, lo que tiene que ver con nuestra identidad". En todo este proceso de aprender a conocerse y conocer al otro y ahondar en el respeto mutuo de cara a las relaciones ha irrumpido la tecnología y lo ha hecho con mucha fuerza. "(La tecnología) ha supuesto un retroceso en lo que nosotros trabajamos ¿Por qué? Ha complicado todo lo que tiene que ver con las relaciones entre las personas, proporciona sobreinformación a los jóvenes y unos modelos de comunicación, relación y convivencia que están dando más problemas que beneficios", detalla Rotella.

Fernández coge el testigo y defiende que en teoría "las tecnologías podrían ser muy buenas porque facilitan la comunicación"; sin embargo, entiende que "también facilitan que las personas no se conozcan, internet no garantiza que la información sea válida, enreda; es un facilitador, pero enreda". Pero no solo eso, ahondan ambos, las relaciones a través de las redes sociales "pierden la comunicación no verbal, la piel, los silencios, los tonos de voz..." "Todo lo que se cuenta a través de los móviles es bonito pero la realidad es otra, es una campaña de marketing personal pero una relación de pareja no funciona como si fuera una venta", continúa Rotella. Eso sí, como en todo hay excepciones y personas que por timidez puedan valerse de esas plataformas para conocer otras personas. "En definitiva, se pierde calidad y calidez", reflexionan ambos sexólogos, sobre un mundo tan complejo como interesante que busca explicaciones a las maneras de relacionarse de las personas. "Lo peor es fijarse expectativas porque es que las expectativas son el enemigo de la diversión porque si vas con una idea a una cita te metes presión y no vas a disfrutar de la misma manera", apuntan.

Otro caballo de batalla ha venido a distorsionar el amplio campo de la sexualidad y la sexología: el porno. También el acceso de los menores a esta industria, un asunto que ha vuelto una vez a la actualidad después de que el Gobierno anunciara una aplicación para regular su uso. Fernández y Rotella destacan que el "problema" del porno es "la facilidad de acceso" por el consumo que pueden hacer "menores a edades que no toca". "(El porno) ni es pedagógico ni educativo y se le da una importancia educativa. Nos estamos equivocando, estamos apuntando en otra dirección y suena a simplón pero es así: hay que educar, si hubiera educación sexual si resolveríamos cosas; ¿de qué sirve que prohíbas? Cuando no había internet también había acceso a imágenes excitatorias, había revistas, siempre estuvo ahí el porno, por eso hay que educar en el espíritu crítico con personal cualificado porque los sexólogos no están para repartir condones, tenemos una formación para ello", remarca Ana Fernández, que defiende además que ya existen tres leyes que dicen que la educación sexual es obligatoria en todos los niveles educativos. "Pero, ¿dónde está? Esa educación sexual sirve para abordar cuestiones como la del porno. No puedes proteger a un adolescente de todos los peligros a los que se enfrenta pero sí le puedes enseñar a entender críticamente lo que ve", abunda Fernández.

Rotella continúa y apela a las familias y su capacidad de comunicación y acompañamiento con los menores para conocer al menos qué papel tienen los pequeños en el uso de las redes sociales. Otro debate es, sigue el sexólogo, que haya niños de 8 años con teléfonos móviles. "Esto se nos está yendo de las manos. El sexo (para los niños) es transgresor porque es lo que hacen los adultos...", sostiene Rotella, que reflexiona además sobre el salto de menores a redes sociales: "Pongamos por caso que el hijo de una familia tiene cien seguidores ¿Sabe quiénes son? ¿Se comunica con personas que no sabe quienes son? Las familias han de saber quiénes son. Todo tiene que ver con el mal manejo de las redes, acompañar a tu hijo en lo que hace no es invadir su intimidad, sino compartir lo que hace". Fernández suma otra reflexión al debate: "No solo el porno preocupa, también el acceso a páginas de internet que fomenten las autolesiones, la anorexia, el odio; eso me preocupa mucho. Es necesario educar a los hijos con una mirada crítica".

Y a la vuelta de la esquina, la nueva aplicación móvil que pretende poner en marcha el Gobierno. Ante esa medida, Fernández y Rotella defienden que la educación sexual, de nuevo, serviría para enfrentarse a esos problemas. "Mientras no haya medidas educativas, seguirá el mal manejo de las plataformas. Si solo hacemos más difícil el acceso (al porno) poco cambiará, hay que educar en valores, en la buena convivencia...".

Esas reflexiones de ambos sexólogos avilesinos son solo una mínima parte del objetivo que persigue el curso de verano de sexología en su vigésimo aniversario. "Lo que queremos es divulgar, queremos que el curso siga siendo un lugar de encuentro y de generación de redes entre profesionales de toda España. Hace años que Avilés es referente a nivel estatal y queremos seguir ahí", señala Rotella, antes de presentar a los ponentes que acompañarán a los avilesinos en esta materia, desde hoy y hasta el viernes en el palacio de Maqua. Intervendrán en Avilés Guillermo González Antón (sexólogo y médico y presidente de la Federación Estatal de Planificación Familiar y experto en Sexología y Bioética); Aitzole Araneta, que es sexóloga y asesora en políticas LGTB a organismos nacionales e internacionales; Joserra Landarroitajauregi, director del Instituto de Sexología Sustantiva ISESUS; Lucia González Mendiondo, sexóloga y profesora de la universidad de Zaragoza; y Myriam Marcos, también sexóloga y docente del equipo de AsturSex, como Rotella y Fernández.

"Hablaremos de la divulgación de la sexología desde los años setenta en medios de comunicación y publicaciones, de relaciones entre hombres y mujeres, de cuestiones legislativas, de libertad sexual, de las encrucijadas del deseo, de infidelidades, de sexología científica y rescataremos archivos históricos como la primera película que trata sobre homosexualidad, ‘Diferente a los demás’, que se salvó de la quema que los nazis hicieron de los archivos del primer instituto de sexología que hubo en Berlín en 1919", resume Ana Fernández.

Suscríbete para seguir leyendo