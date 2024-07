La nueva perla avilesina del surf se llama Martina y solo tiene 11 años

A sus 11 años, Marina Pertega ha conseguido clasificarse la tercera en la categoría femenina sub-12 y cuarta en la categoría inmediatamente superior (sub-14 femenino) en el Campeonato de España de Surf celebrado en la playa de Pantín (Valdoviño, Ferrol).

Una avilesina en la cresta de la ola / Carolina Escudero

"Mi padre me ponía de pie encima de su tabla en la orilla y cuando venía la espuma de la ola rota me deslizaba como si fuera en un patín". Ese es el primer recuerdo que tiene Pertega de sus inicios en el surf, por el que siente pasión desde entonces. Empezó a deslizarse sobre el agua con solo 4 años y desde entonces no se ha bajado de la tabla. Entre otras cosas, fue campeona de Asturias en la categoría sub-10 femenina en Xagó y del circuito asturiano en sub-10 y sub-12.

"Estoy yendo dos días a la semana a una escuela de Gijón (Skoolsurf) y el resto de los días voy con mi padre y otros amigos, que también compiten, a Salinas", relata. La joven practicó durante muchos años en la playa de Salinas, pero fue precisamente la emergencia sanitaria de 2020 la que le empujó sin quererlo a abrirse camino en la competición: "Cuando llegó la pandemia nos tuvimos que federar para poder salir de casa e ir a surfear, así que decidimos probar suerte en el Campeonato de Asturias".

Pertega añade que le costó acostumbrarse a la exigencia de las competiciones: "Estaba muy nerviosa al principio, pero la cosa se dio bien y quedé tercera en sub-10 mixto". Según fue pasando el tiempo, la joven surfista se animó a probar en otras competiciones tanto a nivel autonómico como nacional, y ya ha ganado varias pruebas fuera de Asturias, tanto en Galicia como en Cantabria. "A partir de ahí ya me enganché a la competición y empecé a hacer pruebas en Asturias, pero también en otras comunidades y pruebas nacionales", explica.

Además, esta perla de la cantera del surf asturiano ya tiene nuevos retos en mente: "Participaré en el festival Surf Music & Friends de Salinas, en pruebas nacionales como el EDP de Gijón y volveré al Eurokids de Las Américas en Tenerife".

