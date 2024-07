CC OO exige investigar las causas del accidente mortal en Sontara

Comisiones Obreras (CC OO) ha exigido una "investigación exhaustiva" para aclarar las causas del fallecimiento de J. V. F. R, de 59 años y vecino de Gozón, en su puesto de trabajo en Sontara, en el valle industrial de Tamón (Carreño). Junto con UGT, hoy se celebrará una concentración contra la siniestralidad laboral en Oviedo, a las 12.00 horas, en el cruce entre las calles Santa Teresa, Cervantes y la avenida de Galicia. Se guardará unos minutos de silencio en señal de dueño.

Las alarmas saltaron a las 20.00 horas del lunes, cuando se recibió una llamada telefónica informando de un accidente laboral grave en la empresa Sontara, dedicada a la fabricación de tejido no tejido para bayetas y otros elementos de ese tipo. Un trabajador tenía la cabeza atrapada entre dos hierros en una máquina de la línea de embobinado. De inmediato acudieron los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) así como una patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil de Gijón. Pese a los esfuerzos por rescatar a la víctima con vida, fue imposible.

CC OO trasladó ayer en un comunicado público su pésame a la familia, compañeros y amigos del trabajador fallecido. "Son momentos terribles, un daño irreparable", señaló Gerardo Argüelles, responsable de salud laboral de la organización sindical.

En el mismo comunicado, el dirigente sindical "exigió" que se realice "una investigación exhaustiva que dirima las causas que llevaron a este trabajador a perder la vida en este terrible accidente".

Argüelles insistió en que "la siniestralidad laboral no da tregua", y reclamó extremar "la prevención; no se deben escatimar esfuerzos ni entablar políticas de ahorro en algo tan esencial como es la eliminación de los riesgos laborales. No podemos ir al trabajo y perder nuestra vida o nuestra salud", señaló el responsable sindical.