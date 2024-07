Un Felipe sin sangre azul monta el circo en Avilés en el Festival AstuRisas

AstuRisas, el festival de espectáculos en la calle que triunfa en Avilés, regresa un año más de la mano de dos veteranos del espectáculo. "Javi Circo" uno de los malabaristas que inauguró ayer la cita subrayó que "este año es uno de los encuentros más variados". Este argentino lleva desde los 14 años haciendo espectáculos y ha sido uno de los que hicieron posible llevar a buen término este evento: "Fundamos ya hace más de dos décadas AstuRisas y cualquier artista que participa repite".

El festival AstuRisas ha acogido ya a más de 100 compañías y ha tomado más fuerza después de la pandemia: "La gente después de estar encerrados lo que quiere es salir", subrayan los organizadores.

En la primera sesión, en plena plaza de España, otro de los ayer recordaba cómo se pusieron las primeras piedras para construir este proyecto fue el artista conocido como "Felipe Plaf", un nombre creativo con una curiosa historia y que le ha acompañado durante 35 años. "Cuando vine a España decidí llamarme como la primera persona que salía en la televisión y dio la casualidad de que era Felipe VI", señala el artista. Un nombre de sangre azul que fue combinado con el sonido de un globo al explotar: "Quería que tuviese alguna relación con el mundo del circo", detalla divertido. Y pese a haber dejado de vivir en España, sigue acudiendo desde Argentina todos los años a Avilés: "Literalmente, cogí hoy el vuelo hasta Barajas y después de Madrid a Asturias", confesó.

Ambos artistas señalan que es indispensable organizar este tipo de actividades para que personas de todas las edades y situaciones económicas puedan abrirse un hueco en el mundo del circo y el teatro. Una iniciativa que claramente enamora al público: "He venido con mis dos hijos para que pasen un día diferente, ya que esto no se ve todos los día ", explicó Álvaro Sánchez, quién comentó también que con lo que más impresionados quedaron fue con los malabares de fuego y los trucos con cuchillos.

Las veintiún ediciones del evento han permitido atesorar a los artistas gran cantidad de vivencias. "El mejor recuerdo es el cariño que me llevo por parte de la gente de Avilés, aseguró el payaso "Felipe Plaf". También rememoró los nervios que le produjo estrenar AstuRisas. Estos espectáculos no solo han pasado a la memoria de las compañías que colaboran, sino también a los que han acudido más de una vez a esta cita. "Estaba esperando a un amigo y me acerqué, ya que solía llevarme mi madre a verlo", reconoció Guillermo Rodríguez entre el público al tiempo que expresaba que "le alegra que sigan haciendo estas cosas."

Durante los próximos días continuarán los estrenos en el festival. Es el caso de la compañía "Pedalartes", un circo que se recorrió durante años los pueblos más pequeños de Brasil y Bolivia para darles la oportunidad de ver un "show" diferente. También salió ayer a la calle "Muy Arriba Company". Y hoy estará el Mago Tacho y la compañía argentina Boombastic que oferta una de las actividades más vistosas, los pintacaras. Los títeres de "Culuti" también estarán presentes estos días en Avilés. Todas estas agrupaciones harán posible que la ciudad disfrute de espectáculos gratuitos y que el público regrese con una sonrisa a casa.

El ayuntamiento de Avilés y la Asociación Abierto Asturias se han unido otro verano más para dar paso esta edición. Las actividades continuarán hasta el próximo domingo 14 en la Plaza de España. El horario será idéntico todos los días, desde las 17.00 hasta las 21.00 horas las risas están aseguradas en la villa.

