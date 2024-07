Un caro patinazo sobre una obra de arte: Avilés debe indemnizar a una mujer herida al resbalar en un mosaico callejero mojado

El suyo no fue, ni mucho menos, el único patinazo con resultado de caída causado por la resbaladiza superficie del mosaico cerámico que decora la calle Cabruñana a la altura del Hospital Avilés (antes de Caridad), pero sí que se ha convertido probablemente en el más caro de todos: 35.601 euros ha tenido que pagar el Ayuntamiento de Avilés a una vecina de la calle Cabruñana como indemnización por los daños y perjuicios que causó a esta persona el accidente de circulación sufrido en la vía pública en condición de peatón.

Fue en junio de 2021 cuando la vecina accidentada, a la que ha representado judicialmente la abogada Consuelo Casares, circulaba por las inmediaciones del Hospital Avilés y al pisar las teselas del mosaico cerámico que decora el pavimento en la zona resbaló patinando sobre el suelo humedecido por la lluvia, cayendo hacia atrás de forma aparatosa. El mosaico en cuestión data de 2002, tiene por título "El Pez", es obra de la artista avilesina Elisa Torreira y se restauró en 2016 dado el deterioro que presentaba en aquel momento.

Como en su día informó LA NUEVA ESPAÑA y se así se expuso en los órganos judiciales que analizaron la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Avilés en el accidente de la peatón, el de la mujer finalmente indemnizada en la calle Cabruñana fue "un accidente urbano más que apuntar en la larga lista que, según los vecinos, tiene en su haber una obra de arte aparentemente incompatible, por su falta de agarre, con ser un espacio destinado a paso de peatones".

La Administración, para eximir su responsabilidad, planteó en los tribunales que el riesgo de resbalón era "consustancial o notorio al estar el pavimento mojado por la lluvia"; lejos de eso, prevaleció el planteamiento de la demandada, cuya abogada recalcó la existencia de un "factor sorpresa" al pisar las teselas del mosaico existente en un espacio peatonal accesible "por el que la peatón caminaba con total diligencia y extremando las precauciones al deambular".

Indubitadamente, señala la sentencia, "la caída fue debida al estado resbaladizo del mosaico en cuestión". Sobre este particular, el Ayuntamiento de Avilés no pudo articular prueba alguna tendente a acreditar el buen estado del pavimento y de sus propiedad antideslizantes. "Simplemente el hecho de acordonar la zona evitaría estos accidentes, medida de escaso presupuesto económico que a día de hoy el Ayuntamiento no ha tomado", detalló la abogada Consuelo Casares.

A consecuencia de la caída, la mujer tuvo un perjuicio personal por pérdida de calidad de vida (mareos, nauseas, cefaleas continuas...) de consideración moderada y que su abogada estimó en 141 días, desde la fecha del accidente hasta el momento de diagnóstico de su secuela principal: neuralgia de Arnold. En cuanto a las secuelas, se reclamaron 41 puntos de los cuales fueron estimados 36; así como 141 días de perjuicio personal por pérdida de calidad de vida de consideración moderada.

La indemnización que solicitó la demandante ascendía a 66.924 euros, si bien el magistrado la redujo en su sentencia al 50 por ciento al estimar una "culpa compartida", ya que el hecho de vivir en las inmediaciones "presume conocimiento sobre el estado deslizantes del mosaico en cuestión". Con los intereses devengados, la mujer obtuvo finalmente una indemnización de 35.601,87€euros que ha cobrado precisamente esta semana.

