El Rector defiende la "solidez" de la Universidad pública frente a la privada

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, defendió ayer la fortaleza de la institución académica asturiana ante la llegada de las universidades privadas, la Nebrija en Avilés y la Europea en Gijón. Tanto es así que remarcó que ninguna de ellas "provoca especial preocupación".

Villaverde presidió en el Centro Internacional Oscar Niemeyer el acto de graduación del alumnado de Biología, Biotecnología y los másteres de esta facultad de la Universidad de Oviedo. En su opinión, "Avilés es un espacio fantástico, un lugar de crecimiento y con mucho atractivo", con lo que escoger la ciudad fue todo un acierto.

El Rector incidió, ante el desembarco de las universidades privadas en Asturias, en que "la Universidad de Oviedo es muy seria, muy sólida, muy competitiva, con una oferta de una enorme calidad".

Según Villaverde, era previsible que alguna universidad privada se fijara en el Principado. "Tarde o temprano probablemente llegarían al Noroeste de España, porque es verdad que hasta ahora era un lugar desconocido para ellas y no teníamos el volumen que hay en otras partes de España", señaló.

Pero a continuación indicó que en la universidad asturiana "no nos provoca especial preocupación", y reiteró la "solidez y calidad de la histórica institución del Principado".

En opinión de Villaverde, la llegada de las universidades Nebrija y Europea no van a suponer en sí mismas que Asturias pueda atraer más talento. "lo atrae la universidad pública, lo tengo muy claro y la realidad así lo demuestra. La Universidad privada se mueve en un nicho de la formación que me parece razonable, pero desde luego, en el ámbito de la investigación y la atracción del talento, las universidades públicas en España seguimos siendo imbatibles y la de Oviedo en particular", aseguro el Rector.

La Universidad Nebrija se ha marcado el reto de abrir sus puertas en Avilés en 2025 con el grado de Enfermería, mientras que la Europea negocia las condiciones de su implantación en Gijón.

