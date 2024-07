En Corvera la diversión va en grano

"¿Cómo nos vamos a quedar en casa? Estamos en verano, hay que salir todo lo que se pueda". El tiempo gris que acompañó ayer en la comarca de Avilés no fue excusa para nadie. Con el calor, la gente tiene más ganas que nunca de pasar tiempo fuera de casa. Los vecinos de Las Vegas representan a la perfección ese sentimiento. Por eso, alrededor de un centenar de residentes en Las Vegas se citaron en el parque de Europa para disfrutar de una arrozada de convivencia.

Pie de fotoxsad asdasdasd asda asdas dasdasd xxxxxx. | firma / Noé Menéndez

"El día es verdad que no invita a salir de casa. Hace un viento y está el cielo gris que amedrentaría a cualquiera. Pero oye, que es una vez al año, hay que aprovechar", sostiene Lourdes Gómez, que junto a sus amigas Raquel López y Maricarmen López, hermanas, empezaban a disfrutar de su plato de arroz. "Está buenísimo la verdad. Ya vinimos el año pasado, pero este yo creo que los cocineros se superaron. Así da gusto salir a comer fuera", añade Gómez, que promete no volver a casa "por lo menos hasta que se vea bien la luna".

Una de las mesas, con botellas de sidra entre platos de arroz | M. Villamuza / Noé Menéndez

La familia Arias también era otra de las que decidieron, a pesar de que el tiempo no acompañase, salir a disfrutar del día junto al resto de sus vecinos. "No pasa nada, te tomas un culín de sidra y parece que el día clarea", bromeaba Santiago, quien, botella en mano, ofrecía de beber a sus familiares. "Para nosotros es un día importante, porque nos da la oportunidad de juntarnos a todos. Hay algunos que viven fuera, por temas de trabajo, pero este fin de semana intentamos organizarnos para estar todos", señaló el corverano, que también puso los platos de arroz por las nubes. "Tienen buena mano, mejor que la mía, que no me da ni para freír un huevo", comentó entre risas.

Las filas de mesas del parque de Europa, llenas de comensales. | M. Villamuza / Noé Menéndez

"A punto estuve de quedar en casa, te lo aseguro. Pero al final me liaron y aquí estoy, aprovechando el día para compartir historias con los vecinos", explica Germán Aguirre, que a pesar de las dudas iniciales acabó animándose a salir con sus amigos. "Lo mejor es que, al comer aquí, no ensucio en mi casa. Hay que ponerse la rebequita, pero hay que pensar las cosas con optimismo", dijo entre bromas el corverano que, "para quitar rápidamente el frío", llevaba una cerveza en la mano. "Vamos a intentar pasarlo lo mejor posible, que al final es lo que importa", sentenció.

En Corvera la diversión va en grano / Noé Menéndez

Las Vegas no fue el único escenario de celebración. En Coto Carcedo convocaron ayer un partido de fútbol, además de que los más pequeños pudieron disfrutar de juegos infantiles. Y en San Martín de Laspra disfrutaron de una gran costillada y verbena protagonizada por "Dúo Marfil". En Luanco siguen con sus fiestas del Carmen y ayer la fanfarria "Pepe Chelo" fue la encargada de amenizar las calles del pueblo antes de que arrancase una macrodiscoteca. Hoy tendrán uno de sus días especiales, con la cucaña y un desfile de carrozas.

Suscríbete para seguir leyendo